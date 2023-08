"El futuro predicho es ahora": fuego, cuarta ola de calor y próximos veranos en España a 50 grados

https://sputniknews.lat/20230825/el-futuro-predicho-es-ahora-fuego-cuarta-ola-de-calor-y-proximos-veranos-en-espana-a-50-grados-1143027776.html

España sufre los rigores de temperaturas anormalmente altas por cuarta vez en lo que va de verano. Se trata de la ola de calor extremo más prolongada e intensa de la temporada estival y, de acuerdo con los registros, ha resultado ser la más tardía. En otras palabras, nunca antes había hecho tanto calor y durante tantos días a finales de agosto.Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el 23 de agosto se registraron +29 °C de media en el país, el día más cálido del año, cuando lo habitual es que en esa fecha se alcancen solo +22 °C. El organismo destaca que tres jornadas de la ola de calor, que comenzó el 19 de agosto, figuran ya entre los 10 días más calurosos en España desde 1950. En Miranda de Ebro (Burgos) y Tortosa (Tarragona), el termómetro marcó una temperatura ambiente a la sombra de +43,9 °C.Los pronósticos apuntan a que la semana concluirá con otros dos días con récord de temperatura cálida media, los cuales hay que añadir a los registrados hasta la fecha en lo que va de año: 17 días. A principios de año, la previsión era de tan solo cinco. Es decir, antes de acabar agosto, ya casi se ha cuadruplicado el cálculo previo. Durante la anterior ola de calor, del 7 al 12 de agosto, se registró en Valencia la temperatura más alta de todo el verano: + 46,8 °C.Las consecuencias inmediatas de la acción de estos episodios de clima extremo son un menoscabo para la salud pública y los cultivos (ya ha fallecido un trabajador durante la vendimia y las organizaciones agrarias empiezan a plantear la necesidad de trabajar de noche), la reducción drástica de las reservas de agua (de media, los embalses están al 37,8% de su capacidad) y un incendio de grandes proporciones en la isla de Tenerife (apenas estabilizado, casi 15.000 hectáreas quemadas y un perímetro arrasado de 90 km).Un escenario previstoEn agosto de 2021, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) emitió su sexto informe, exhaustivo, con conclusiones muy claras. Una de ellas era la inevitabilidad de un aumento de 1,5 grados de la temperatura global en los próximos 20 años. Otra de las consecuencias que señaló el informe, es que los extremos cálidos como las olas de calor se han convertido en un fenómeno más frecuente e intenso y su existencia sería "extremadamente improbable" sin la acción del hombre. Es decir, que han llegado para quedarse."Todos los extremos que hemos vivido este año son consistentes con lo que hemos predicho muchos años atrás", enfatizó a Sputnik Pep Canadell, director ejecutivo del Global Carbon Project y uno de los principales autores y coordinadores del sexto informe del IPCC, que subraya que el cambio climático avanza al ritmo científicamente previsto y que los modelos de previsión aportan datos "muy consistentes" con la realidad posterior analizada."Lo que ha cambiado es la experiencia de la gente, en el sentido de que ya están viviendo las manifestaciones más importantes del cambio climático: los extremos climáticos, difíciles de relacionar si solo miras una gráfica de cómo el clima y el tiempo cambiarán en el futuro. El futuro predicho es ahora", afirma P. Canadell.En perspectiva, + 50 °CLa continua emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, cuyo volumen no decrece, es el motivo que subyace tras los extremos climáticos, para los que, en el caso de España, se prevén temperaturas de hasta +50 °C durante las olas de calor de los próximos años, tal y como declaró a la emisora de radio SER Carlos del Castillo, jefe del Laboratorio de Ecología Oceánica de la NASA.Para España, el impacto de las continuadas olas de calor extremo se traducirá en riesgos para su principal industria, el turismo. La subida del nivel del mar y de la temperatura del agua ("los océanos tienen fiebre", en palabras de C. del Castillo) entrañan, además, el riesgo de desaparición de playas.La cuenca del Mediterráneo es una de las regiones del mundo "más sensibles" al cambio climático, recuerda P. Canadell, donde se advierte "una extensión de la temporada de incendios, antes mayoritariamente relegada a los veranos, y ahora extendiéndose especialmente a la primavera".El turismo, golpeadoY ante una situación casi permanente de fuego y olas de calor, como la acaecida este verano en las islas griegas y Sicilia, un análisis de expertos de la Comisión Europea señala que Murcia y Baleares se incluyen entre las regiones con mayor riesgo de sufrir una merma en su flujo turístico.En el peor de los escenarios, Murcia tendría 350.000 pernoctaciones menos al año. Por contra, los destinos en Irlanda y Reino Unido podrán ganar visitantes. Otros territorios potencialmente afectados serían la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña. El mero hecho de intentar asegurar en el futuro su economía y geografía, debería ser motivo de empeño para seguir avanzando en políticas de lucha contra el cambio climático, del que los científicos ya no hablan de evitar, sino de paliar. "Es fundamental que España sea un líder mundial de la mitigación del cambio climático, pues es uno de los países que se beneficiarían más de una estabilización de las temperaturas globales por debajo de los +2 °C de temperatura media global", apuntó Pep Canadell.

