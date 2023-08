https://sputniknews.lat/20230825/ganadores-y-perdedores-que-paso-en-el-primer-debate-republicano-en-eeuu-rumbo-a-2024-1143052238.html

Ganadores y perdedores: ¿qué pasó en el primer debate republicano en EEUU rumbo a 2024?

El primer debate entre republicanos que aspiran a la Presidencia de Estados Unidos tuvo como ganador al único de los aspirantes que no asistió al evento. Al... 25.08.2023, Sputnik Mundo

internacional

eeuu

política

partido republicano (eeuu)

donald trump

"El riesgo para Trump en no participar era que no sería capaz de defenderse. No tuvo que hacerlo", destaca el diario.The Washington Post señala que los aspirantes republicanos evitaron mencionar a Trump, aunque sí hicieron referencias a su gestión. De las pocas personas que lo nombró fue la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien lo acusó de haber realizado un gasto irresponsable durante su Gobierno. Otro de los aspirantes que lo mencionó fue Asa Hutchinson, el exgobernador de Arkansas, quien fue el único que aseguró que no apoyaría a Trump en la elección general, pues considera que, con base en la Enmienda 14, debería estar descalificado por su participación en el asalto al Capitolio.Para el rotativo el segundo ganador del debate fue Vivek Ramaswamy, quien fue blanco de la mayoría de los ataques de sus contrincantes, a pesar de que se esperaba que la mayoría se lanzaría contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis.Ramaswamy, según el medio, aprovechó el formato del debate para ser el centro de atención. Incluso fue el único que defendió a Trump de los ataques de Christie, a quien acusó de atacar ciegamente al expresidente sin tener una visión clara del país.En contraste y contra los pronósticos, varios medios consideraron a Ron DeSantis como el gran perdedor del primer debate entre posibles candidatos republicanos, debido a que prácticamente repitió las mismas afirmaciones respecto a las políticas contra el COVID-19 y dijo ser mucho más popular y respetado que el propio Anthony Fauci."Es una persona que necesita urgentemente detener su constante caída en la carrera. Necesitaba este debate más que nadie, pero simplemente no fue memorable de ninguna manera", considera el diario.Mike Pence y Tim Scott también son considerados los perdedores del debate ya que, a pesar de presentarse como los más conservadores del Partido Republicano, no lograron destacar en el evento.

eeuu, política, partido republicano (eeuu), donald trump