"Publicidad gratuita" y "todo esto es política": así los partidarios de Trump comentan su arresto

El 24 de agosto, Donald Trump arribó a una prisión del condado de Fulton, en Atlanta, para entregarse a las autoridades y ser acusado de más de una docena de cargos por haber intentado anular las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. El republicano acordó una fianza de 200.000 dólares hace unos días, con lo cual, lograría quedar en libertad después de que la jueza le lea sus cargos.Esto sucedió mientras que todos sus partidarios frente a la cárcel anunciaron que la acusación no cambió sus opiniones sobre Trump. Al contrario, se volvieron aún más apasionados en defenderlo, llamando a las investigaciones en su contra una "caza de brujas". Algunos incluso sugirieron que las acusaciones aclararán los argumentos del exmandatario.Un partidario, Tommy Johnson, que se autodenominó "Trumpican", afirmó que no es ni republicano ni demócrata, no obstante, le gustaría que el exmandatario volviera a ganar."Quiero verle volver y ganar por tercera vez (...) Quiero que sea el rey de América. Es la única manera de arreglar este país", aseguró Johnson, agregando que lo sucedido es "publicidad gratuita" para el empresario.También había una docena de manifestantes afroamericanos, con camisetas con logotipos "Negros por Trump". Se trata de la cuarta vez en 2023 que Donald Trump debe presentarse ante un juez para enfrentar cargos federales. La primera vez fue en abril, en Nueva York, donde enfrenta acusaciones por financiamiento electoral ilegal. En junio, el expresidente se presentó ante una corte de Miami como parte del proceso que enfrenta por posesión irregular de documentos clasificados. A principios de agosto, el empresario también fue puesto bajo arresto en Washington como parte de la acusación en su contra por presuntamente intentar modificar los resultados de las elecciones de 2020.Pese a las acusaciones penales, una encuesta muestra que el expresidente se mantiene al frente de la carrera por la candidatura republicana para las elecciones de 2024, con un 59% de apoyo del potencial electorado. Las presidenciales de EEUU tendrán lugar el 5 de noviembre de 2024. El 15 de noviembre de 2022, Trump anunció su candidatura para lograr un segundo mandato.

