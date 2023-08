https://sputniknews.lat/20230825/la-operacion-del-ejercito-de-eeuu-en-mexico-se-vuelve-uno-de-los-temas-del-debate-republicano--1143053958.html

La operación del Ejército de EEUU en México se vuelve uno de los temas del debate republicano

La operación del Ejército de EEUU en México se vuelve uno de los temas del debate republicano

La propuesta de enviar Fuerzas Armadas de Estados Unidos a México para combatir el narcotráfico en conjunto con el país latinoamericano fue uno de los temas... 25.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-25T23:41+0000

2023-08-25T23:41+0000

2023-08-25T23:45+0000

internacional

méxico

partido republicano (eeuu)

ejército de eeuu

eeuu

política

🛡️ fuerzas armadas

narcotráfico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e4/0a/06/1093028346_0:175:3331:2048_1920x0_80_0_0_3014eb625a73602a1ced5efbc5b606c6.jpg

Aunque no se fue un tema central en la discusión, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que, de llegar a la Casa Blanca, desde el día uno se encargará de enviar un grupo de fuerzas especiales a territorio mexicano, como han sugerido varios miembros del Partido Republicano desde hace algunos meses."El presidente de Estados Unidos tiene que usar todos los poderes disponibles como comandante en jefe para proteger a nuestro país y proteger a su gente. Así que (...), sí, usaremos la fuerza letal", declaró DeSantis. Ante la pregunta de la moderadora de Fox News, Martha MacCallum, sobre si apoyaría el envío de fuerzas estadounidenses a México para "acabar con los laboratorios de fentanilo", DeSantis respondió: " Sí. Y lo haré el primer día".Ante la propuesta, la exgobernadora de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo que, con base en su experiencia en la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), esta acción no ayudaría a resolver el problema.Si bien en el debate no se pronunciaron sobre operaciones militares estadounidenses en la nación hispanohablante, otros candidatos han dado a conocer su opinión con anterioridad en la materia, apoyando la medida.La exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, afirmó en julio que estaba a favor del envío de fuerzas especiales a México, ya que "si no lo hacen ello lo haremos nosotros".En su sentido similar se pronunció el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, quien en mayo sostuvo que "permitiría que el Ejército más grande de todo el mundo combata a esos terroristas", en referencia a los cárteles de droga.El tema de envío de militares estadounidenses a México cobró relevancia luego de que el el congresista republicano Dan Crenshaw informó que impulsaría una iniciativa para considerar a las organizaciones criminales como terroristas, y de este modo poder enviar al Ejército de su país a suelo mexicano para combatirlos.México ha rechazado la propuesta, la cual ha sido catalogada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una iniciativa intervencionista que se da en el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, y con ello, asegura, los republicanos buscan ganar votantes.

https://sputniknews.lat/20230825/el-trafico-de-drogas-en-mexico-nacio-de-forma-trasnacional-como-opera-el-narco-en-europa-1142977513.html

https://sputniknews.lat/20230310/amlo-arrasa-contra-los-republicanos-que-se-creen-estos-mequetrefes-intervencionistas-1136701370.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, partido republicano (eeuu), ejército de eeuu, eeuu, política, 🛡️ fuerzas armadas, narcotráfico