Revelan uno de los misterios de las momias más antiguas del mundo

Revelan uno de los misterios de las momias m√°s antiguas del mundo

Las milenarias momias Chinchorro del desierto de Atacama en Chile se caracterizan, entre otras cosas, por la pintura negra a base de manganeso que las... 25.08.2023, Sputnik Mundo

La cultura chinchorro que habit√≥ en la regi√≥n costera del norte chileno pose√≠a una desarrollada pr√°ctica de momificaci√≥n de sus cad√°veres. Algunas de sus momias tienen m√°s de 7.000 a√Īos, por lo que son consideradas las m√°s antiguas del mundo. Antecedieron en esta pr√°ctica a la civilizaci√≥n egipcia en casi 3.000 a√Īos.Con financiaci√≥n de la Agencia Nacional de Investigaci√≥n y Desarrollo, un grupo de investigadores, tanto chilenos como internacionales, liderados por Arriaza, descubrieron las posibles fuentes de manganeso utilizadas por los chinchorro como colorante para preparar a sus difuntos para la otra vida.El antrop√≥logo explic√≥ que el estudio deja en evidencia que los chinchorro "no requer√≠an desplazarse para recolectar manganeso como planteaba una hip√≥tesis previa", sino que el entorno donde habitaban prove√≠a las materias para preparar a sus difuntos. La cultura chinchorro perteneci√≥ a las poblaciones costeras que habitaron el litoral del desierto de Atacama, desde Ilo en Per√ļ hasta Antofagasta en Chile, entre los a√Īos 7020 y el 1500 a. C., aproximadamente.Hoy esa zona es bastante √°rida, pero en el pasado el afloramiento de aguas subterr√°neas habr√≠a facilitado el asentamiento de este grupo humano, mayormente dedicado a la pesca.En una de sus investigaciones, Arriaza sostiene que los chinchorro tuvieron una existencia mar√≠tima sedentaria a lo largo de la costa del Pac√≠fico. Prueba de ello son la construcci√≥n de viviendas y poblados con estructuras permanentes, pero tambien dos fen√≥menos que no son propios de los grupos n√≥mades: el establecimiento de cementerios y la momificaci√≥n artificial.El reciente estudio dirigido por Arriaza contribuye a despejar grandes interrogantes respecto de d√≥nde los Chinchorro extra√≠an el pigmento de manganeso o si este era un material ex√≥tico de dif√≠cil adquisici√≥n o m√°s bien un mineral recurrente.El investigador explic√≥ que durante la investigaci√≥n encontraron y registraron a trav√©s de diferentes t√©cnicas muchos recursos de manganeso de "diferentes niveles de calidad".Los resultados del descubrimiento de fuentes de manganeso fueron publicados en la prestigiosa revista Journal of Archaeological Science: Reports.Extracci√≥n del manganeso y cosmovisi√≥n chinchorraEl pigmento negro extra√≠do del manganeso, utilizado para ornamentar los cuerpos de los difuntos durante el proceso de momificaci√≥n, se convirti√≥ en esencial en la cosmovisi√≥n de los chinchorro, puesto que era un material muy recurrente, expuso Arriaza. "Lo refinaron, lo extrajeron. Lo utilizaron por m√ļltiples generaciones y de forma bastante generosa para pintar los cuerpos de beb√©s reci√©n nacidos".Arriaza explic√≥ que la naturaleza ya hab√≠a hecho la acci√≥n de moler, de fracturar las grandes rocas de manganeso y crear sedimentos m√°s finos, los que fueron utilizados por los chinchorro para la momificaci√≥n."En la cultura chinchorro no hay grandes martillos ni grandes canastos, por ejemplo, para la extracci√≥n del manganeso. ¬ŅPor qu√©? Porque la naturaleza ya estaba haciendo la molienda previa. Entonces, las poblaciones chinchorro pod√≠an extraerlo de manera muy f√°cil en diferentes lugares de Arica y Parinacota y sus alrededores", sostuvo el antrop√≥logo.No obstante el lugar central en su cosmovisi√≥n, la utilizaci√≥n de este material trajo consigo algunos riesgos para los chinchorro debido a la exposici√≥n que tuvieron frente al polvo y las part√≠culas del mineral.Arriaza explic√≥ que, debido a la constante utilizaci√≥n del manganeso, mineral que es potencialmente neurot√≥xico, se habr√≠an expuesto a problemas respiratorios.Para contrastar esta hip√≥tesis, investigadores de la Universidad de Tarapac√° estudian colecciones arqueol√≥gicas y bioarqueol√≥gicas del Museo Arqueol√≥gico San Miguel de Azapa, donde se alberga a las momias chinchorro.El 2021, el Comit√© del Patrimonio Mundial de la Organizaci√≥n de las Naciones Unidas para la Educaci√≥n, la Ciencia y la Cultura (Unesco) decidi√≥ incluir los asentamientos y momificaci√≥n artificial de la cultura chinchorro en la Lista del Patrimonio Mundial.

