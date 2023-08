https://sputniknews.lat/20230825/rusia-confia-en-una-contribucion-significativa-de-nuevos-paises-miembros-al-brics-1143028999.html

Rusia confía en una contribución significativa de nuevos países miembros al BRICS

Rusia confía en una contribución significativa de nuevos países miembros al BRICS

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no tiene dudas de que los nuevos países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) harán una contribución... 25.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-25T10:05+0000

2023-08-25T10:05+0000

2023-08-25T10:31+0000

internacional

rusia

brics

johannesburgo

serguéi riabkov

la xv cumbre de los brics en sudáfrica (2023)

📰 ampliación de los brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/19/1143029336_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_6d026f8b24e44a765767012adf3aa151.jpg

El titular ruso señaló que cada uno de los nuevos miembros del BRICS tiene "una rica historia y cultura, un gran potencial económico" y desempeña un papel importante no solo en su región, sino también en el ámbito internacional en su conjunto. "Es muy importante que todos ellos no solo apoyen, sino que también compartan los valores fundamentales de los BRICS, incluida la solidaridad, la igualdad, el respeto mutuo por la apertura, la inclusión y la cooperación mutuamente beneficiosa", concluyó Riabkov. Además, el viceministro indicó que Irán y Arabia Saudita tomaron medidas importantes para resolver las diferencias y "podrán trabajar en aras de buscar unas soluciones constructivas en el marco de los BRICS".Las contradicciones de los BRICSEntre los miembros del grupo puede haber fricciones y contradicciones, pero todos esos problemas tienen solución, declaró Riabkov.El vicecanciller ha señalado que la agrupación BRICS representa en sí una plataforma, sobre la que los países miembros, entre los que hay problemas, pueden sostener un diálogo constructivo, gracias a la voluntad política de todos los miembros de este grupo."En cuanto a los riesgos y las complicaciones, diré: si no quieres balazos, no vayas a la guerra. Hubo muchos que se mostraron escépticos, en particular en Occidente, y hasta el inicio mismo de la cumbre de Johannesburgo afirmaban que las contradicciones y las fricciones no permitirán tomar una decisión sobre la ampliación del grupo, pero sucedió lo contrario", subrayó el vicecanciller.La XV cumbre del BRICS se celebró del 22 al 24 de agosto en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, con participación de representantes de algunos de los más de 20 países que han presentado una solicitud formal para adherirse al grupo. El 24 de agosto, los BRICS aprobaron la incorporación de Arabia Saudí, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán que se convertirán en miembros de la asociación a partir del 1 de enero de 2024. El grupo BRICS es una asociación económico-comercial intergubernamental e informal en rápido desarrollo, donde se plantea el objetivo de extender el diálogo y la cooperación multilateral.

https://sputniknews.lat/20230825/el-presidente-boliviano-arce-considera-visitar-rusia-en-2024-1143026984.html

johannesburgo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, brics, johannesburgo, serguéi riabkov, la xv cumbre de los brics en sudáfrica (2023), 📰 ampliación de los brics