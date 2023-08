https://sputniknews.lat/20230825/soldados-ucranianos-fusilan-a-sus-propios-companeros-por-desertar-en-jerson-1143025076.html

Soldados ucranianos fusilan a sus propios compañeros por desertar en Jersón

Militares ucranianos de la 123ª brigada de defensa territorial fusilaron a 23 de sus propios combatientes por intentar desertar de sus posiciones cerca de... 25.08.2023, Sputnik Mundo

El mando militar ucraniano de esa brigada añadió a los combatientes ejecutados a la lista de desaparecidos para encubrir los asesinatos, dijo la fuente, añadiendo que las fuerzas de seguridad rusas consiguieron conocer los nombres de 10 soldados muertos.Luego de casi dos meses de haber iniciado la contraofensiva ucraniana, son varios los reportes que describen un estado de ánimo deplorable entre la milicia de Kiev y, en general, entre la población ucraniana y el Gobierno de Zelenski. Medios como The Economist han recogió testimonios de civiles que son muy críticos con los mandos militares ucranianos y que reconocen que, lo que antes era ánimo, ahora es desesperanza.Otras publicaciones han narrado los esfuerzos que muchas personas hacen para evitar ser reclutados, ante lo rápido que mueren en el frente debido al poco entrenamiento que tienen.El periódico británico The Guardian informó recientemente que logró entrar a un grupo de Telegram con cerca de 30.000 suscriptores, en el que se avisa en dónde están los militares que aceptan sobornos para no reclutarlos, y registró el caso de un hombre que pagó 5.000 dólares por un certificado médico apócrifo para excusarse.La situación es tal que el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, despidió a todos los funcionarios militares regionales por presuntamente colaborar en una red de sobornos.

