Canadá se suma a EEUU para reclamar a México la prohibición del maíz transgénico

Canadá se suma a EEUU para reclamar a México la prohibición del maíz transgénico

Canadá se sumó a las acusaciones de Estados Unidos en contra de México que aseguran que el país latinoamericano violó el T-MEC (tratado de libre comercio) al... 26.08.2023

"Canadá cree que las medidas adoptadas por México no están apoyadas por la ciencia y potencialmente pueden alterar de forma innecesaria el comercio en el mercado norteamericano", aseguró el país norteamericano en un comunicado para justificar su decisión.El pasado 13 de febrero, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para prohibir el uso de maíz transgénico para la elaboración de masa y tortillas. No obstante, el grano podrá ser utilizado para la alimentación de animales y el procesamiento industrial de alimentos para consumo humano, como refrescos, frituras y cereales, entre otros.La medida restrictiva mexicana se remonta a finales de 2020. Ya en ese entonces fue denunciada por Estados Unidos como una afrenta sin sustento legal, científico ni económico que causaría pérdidas multimillonarias en ambos países y Canadá, además de la cancelación de miles de empleos y afectaciones a la salud de la población.De esa manera, y tras meses de disputas y tensiones entre los dos países, el pasado 13 de febrero el Gobierno de México cedió y publicó en el Diario Oficial un nuevo decreto que abroga el inicial, del 31 de diciembre de 2020 y que aplaza hasta enero de 2025 la entrada en vigor de la prohibición de maíz transgénico en masa y tortillas.No obstante, este mes, Estados Unidos solicitó la creación de un panel arbitral para decidir sobre la legalidad de la prohibición de importar maíz transgénico, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El país latinoamericano no es el único que está restringiendo el uso de maíz genéticamente modificado y el agroquímico glifosato. Países europeos como el Reino Unido han prohibido su utilización e incluso algunos estados dentro de Estados Unidos han emitido leyes regulatorias para restringir el uso de esta sustancia, identificada como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer.

