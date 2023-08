https://sputniknews.lat/20230827/el-ministerio-de-defensa-de-iran-afirma-que-paises-europeos-estan-interesados-en-sus-drones-1143088466.html

El Ministerio de Defensa de Irán afirma que países europeos están interesados en sus drones

El portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, el general de brigada Reza Talaei-Nik, citado por la agencia nacional 'Tasnim', declaró que varios países... 27.08.2023, Sputnik Mundo

"Muchos países, entre ellos varios occidentales y europeos, han solicitado la compra de drones iraníes", declaró el portavoz. Irán puede exportar aeronaves no tripuladas una vez satisfechas sus necesidades nacionales, informó también el medio, añadiendo que Teherán está dispuesto a vender drones siempre y cuando no se apliquen "consideraciones políticas y de seguridad" al cliente e Irán se asegure de que sus aviones no tripulados no se utilicen de forma inadecuada. Anteriormente, el general de división Mohammad Hossein Bagheri afirmó que el mundo reconoce que Irán ha desarrollado sus capacidades militares sin recurrir a la ingeniería inversa, y que las principales potencias mundiales están interesadas en las capacidades de defensa del país.Irán lleva fabricando aeronaves no tripuladas desde la década de 1980, pero la cuestión se sometió a escrutinio público el año pasado después de que los países occidentales acusaran a Teherán de suministrar aviones no tripulados de combate a Moscú para su presunto uso en la operación especial rusa en Ucrania. Por su parte, Moscú y Teherán niegan estas acusaciones y destacan que a fecha de hoy no se proporcionó ninguna prueba para sustentar estas alegaciones.

