Un médico del Ejército de EEUU es investigado por presuntos abusos sexuales

Un médico del Ejército de Estados Unidos es investigado por al menos 23 denuncias de abuso de sexual, lo que sería uno de los casos más grandes de violencia... 27.08.2023, Sputnik Mundo

Se trata del mayor Michael D. Stockin, de 37 años, quien fue separado de su cargo como anestesiólogo del Centro Médico Militar Madigan la base Lewis-McChord, en Washington, desde febrero de 2022.Fuentes consultadas por el diario The Washington Post señalaron que la investigación se ha realizado fuera del ojo público, pero las conclusiones y el juicio contra Stockin estarían próximos a revelarse.Una vocera de las Fuerzas Armadas, Cynthia Smith, consultada por el diario citado, no quiso dar comentarios debido a que se trata de una investigación en curso, pero afirmó que "el Ejército se toma muy en serio las acusaciones por violencia sexual".Aunque el medio contactó a al menos a cuatro presuntas víctimas, no pudo confirmar si las 23 denuncias contra el médico militar corresponden a su tiempo en el Centro Médico Militar Madigan, ya que también trabajó en otras unidades militares, incluido el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Washington D.C.Una de las víctimas describió cómo Stockin tocó sus genitales como parte de un supuesto chequeo médico que le realizó por un dolor en la espalda, en al menos dos consultas. Para la tercera, el militar ya había sido suspendido del cargo.Los presuntos abusos cometidos por el mayor no se habrían quedado únicamente en el ámbito castrense, pues actualmente enfrenta un proceso de divorcio por acusaciones de abuso físico, verbal y violación por parte de su esposa.Consultado por The Washington Post, Michael D. Stockin afirmó que ha mantenido consultoría legal y, antes de comentar sobre las denuncias, dijo que necesitaba hablarlo con su abogado.Por su parte, su abogado Robert Capovilla aseguró que toda la investigación "ha sido operado tras un muro de secrecía" por más de un año, y pidió realizar un juicio justo donde se permita a su cliente dar su versión"No hemos sido notificados de algún cargo pendiente, y he estado en contacto con la oficina legal en múltiples ocasiones. Solo pediría a todos que se reserven su juicio hasta que él tenga el derecho de ser escuchado, hasta que su equipo de defensa tenga acceso a toda la evidencia, y hasta que se lleve a cabo el debido proceso", declaró Capovilla.

