AMLO propone cambiar artículo de Constitución sobre participación de extranjeros en temas de México

Los extranjeros deben tener oportunidad de opinar y participar en temas públicos de México, por lo que se podría modificar la Constitución para ese fin... 28.08.2023

"Jamás hemos reprimido a nadie; no lo vamos a hacer. No hemos aplicado el artículo 33, que ya lo estamos modificando, para que hasta los extranjeros puedan expresarse libremente", dijo en su conferencia de prensa matutina, sin dar más detalles al respecto.El tema fue abordado por el mandatario mexicano tras ser cuestionado sobre su opinión acerca de la Arquidiócesis de Guadalajara, organización católica que dio a conocer una editorial en la publicación Semanario, donde rechazó la actitud de López Obrador en las conferencias de prensa matutinas y le llamó "presidente de chiste".Sobre el tema, el presidente latinoamericano aseveró que cualquier culto religioso puede expresarse, ya que el país es laico."Yo me guío por lo que opina el papa Francisco y soy simpatizante de la manera de pensar y de ser del pontífice, porque siempre está a favor de la justicia, a favor de los humildes y no está a favor de los potentados", agregó.Esto dice el artículo 33 de la Constitución mexicanaEl artículo al cual hizo referencia el mandatario mexicano expone cuáles son las potestades de las personas extranjeras en el país latinoamericano.De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos son los lineamientos: "El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país", expone el texto.

