https://sputniknews.lat/20230828/brasil-y-argentina-apuestan-al-yuan-que-ya-se-piensa-como-moneda-global-1143116551.html

Brasil y Argentina apuestan al yuan, que ya se piensa como "moneda global"

Brasil y Argentina apuestan al yuan, que ya se piensa como "moneda global"

El diálogo entre los gobiernos de Brasil y Argentina para usar el yuan para el comercio bilateral se enmarca en un debate que se hace fuerte en todo el mundo... 28.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-28T20:48+0000

2023-08-28T20:48+0000

2023-08-28T20:48+0000

economía

argentina

brasil

julio burdman

sergio massa

fernando haddad

china

luiz inacio lula da silva

fondo monetario internacional (fmi)

💶 divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/104027/85/1040278590_0:35:3195:1832_1920x0_80_0_0_1a5c03f2a22dc05731fbfd4b17340c0e.jpg

La visita del ministro de Economía argentino, Sergio Massa, al presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, para tratar el uso de yuanes en el comercio bilateral es "el reflejo local de una discusión mucho más amplia" sobre la prevalencia de la moneda china en el mercado mundial, dijo a Sputnik el politólogo argentino Burdman.En efecto, el viaje de Massa a Brasil tuvo como puntos centrales los encuentros con Lula y los ministros de Economía, Fernando Haddad, y de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. Si bien el ministro y candidato abordó varios temas de integración entre las potencias sudamericanas, uno de los puntos más destacados fue el acuerdo necesario para que ambos países comiencen a desarrollar su comercio en yuanes y ya no en dólares.El analista recordó que la discusión sobre la importancia creciente del yuan llegó incluso al seno del Fondo Monetario Internacional (FMI), un organismo que debido a la deuda que Argentina mantiene se ha vuelto un ente "clave" para la actualidad del país sudamericano.Burdman consideró que todos los posibles acuerdos que puedan darse entre China, Brasil y Argentina para incluir al yuan en las transacciones comerciales y financieras entre ellos no deben verse como hechos aislados, sino como parte de esa "discusión global"."Estamos asistiendo a un reflejo local de una discusión mucho más amplia que Argentina y Brasil sostienen, en tanto son aliados de China en este punto", sintetizó.El experto argentino aventuró que este proceso podría llegar incluso "a la posibilidad de que el yuan se empiece a usar en las transacciones minoristas en Argentina", posibilitando que algunos bancos argentinos "comiencen a abrir cuentas en yuanes".Burdman señaló además que el uso creciente de yuanes es visto por el Gobierno argentino como una decisión estratégica, ya que la Administración del presidente Alberto Fernández "tiene una expectativa muy alta de que de esa forma se va a incrementar su relación económica con China".La posibilidad de pasar a yuanes el comercio entre Argentina y Brasil surgió en el marco de las dificultades argentinas para hacerse de dólares. Con un esquema de este tipo, Argentina no perdería reservas en dólares de su Banco Central para hacer frente a las importaciones y, además, se aseguraría poder hacer frente a los pagos de insumos brasileños, clave para la industria argentina.El titular del Ministerio de Hacienda brasileño señaló que el mecanismo de importaciones permitiría convertir yuanes a reales, la moneda de Brasil, por hasta 140 millones de dólares.

https://sputniknews.lat/20230704/hay-muchas-razones-para-que-el-yuan-chino-reemplace-al-dolar-como-la-principal-moneda-de-reserva-1141206452.html

argentina

brasil

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, brasil, julio burdman, sergio massa, fernando haddad, china, luiz inacio lula da silva, fondo monetario internacional (fmi), 💶 divisas, yuan