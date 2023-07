https://sputniknews.lat/20230704/hay-muchas-razones-para-que-el-yuan-chino-reemplace-al-dolar-como-la-principal-moneda-de-reserva-1141206452.html

"Hay muchas razones para que el yuan chino reemplace al dólar como la principal moneda de reserva"

A medida que la desdolarización gana fuerza, los inversionistas globales ven cada vez más al yuan chino como un posible reemplazo futuro del billete verde. 04.07.2023, Sputnik Mundo

La tendencia a la desdolarización llegó para quedarse, admiten expertos estadounidenses, reconociendo, sin embargo, que todavía no hay reemplazo para el dólar, un medio de pago libremente convertible y aún la moneda de reserva dominante."Hay una muy buena razón por la que el dólar se usa ampliamente en el comercio, y es porque tenemos mercados de capitales profundos, líquidos y abiertos, estado de derecho e instrumentos financieros extensos y profundos", insistió la semana pasada la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en defensa de la divisa.Sin embargo, el presidente del VTB Bank de Rusia, Andrei Kostin, no comparte la postura de Yellen y proyectó en mayo que "hay muchas razones para esperar que el yuan chino reemplace al dólar estadounidense como la principal moneda de reserva y liquidación del mundo ya en la próxima década". Entonces, ¿quién tiene razón?¿Cuándo se unió el yuan a la cesta de divisas de élite?El 1 de octubre de 2016, el yuan chino, o renminbi (RMB), se unió a la canasta de monedas de reserva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que conforman el Derecho Especial de Giro (DEG). La canasta incluía anteriormente al dólar estadounidense, el euro, el yen japonés y la libra esterlina, del Reino Unido.El DEG, un activo de reserva internacional, fue creado por el FMI en 1969 para complementar las reservas oficiales de sus países miembros. Según el organismo, la inclusión del yuan en el DEG se convirtió en un "hito importante" en la integración de la economía china en el sistema financiero mundial.¿Por qué el yuan aún no es una moneda de reserva importante?Los escépticos señalan que la divisa china todavía no se usa tan frecuentemente como el dólar estadounidense. El billete norteamericano sigue siendo la moneda dominante en el mundo y estuvo presente en el 88% de las transacciones hasta abril de 2022, mientras que el RMB se usó en solo el 7 % del mismo total. La participación del yuan en las reservas mundiales de divisas era inferior al 3% a fines de 2022, mientras que el dólar y el euro alcanzaban el 58% y el 20%, respectivamente.Asimismo, la participación global del renminbi fue del 2,5% en mayo, según la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por su sigla inglesa), que está muy lejos del 43% del dólar o del 32% del euro.Los expertos occidentales argumentan que los controles de capital de China y la transparencia limitada de los mercados financieros aún impiden que el yuan se convierta en una moneda mundial importante. En respuesta, sus pares chinos señalan que la característica principal de su divisa es "servir a la economía real", y agregan que los controles laxos podrían conducir a una demanda especulativa de la moneda china.¿Se convertirá el yuan en una moneda mundial?El yuan ha demostrado recientemente el mayor aumento en la participación de mercado, saltando del 4% en 2019 al 7% en 2022 y convirtiéndose en la quinta moneda más negociada, desde el puesto 35 en 2001. Además, el RMB resultó ser la quinta moneda más utilizada para pagos globales en abril de 2023, a pesar de que ocupó el puesto 30 en 2011.China está impulsando la internacionalización del RMB. En 2015, creó el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS) para facilitar los pagos transfronterizos en esa divisa. En 2018, la República Popular inició los primeros contratos de futuros de petróleo crudo denominados en yuanes del mundo para que los exportadores pudieran vender el energético así.Anteriormente, el Banco Popular de China (PBOC) había comenzado la investigación sobre una moneda digital en 2014 e inició las pruebas en cuatro ciudades del país en abril de 2020, a saber, Shenzhen, Suzhou, Chengdu y Xiongan. Además, los pagos Alipay y Tencent de China se han adoptado ampliamente en el extranjero.La Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín, un conjunto de audaces proyectos de infraestructura y rutas comerciales, también ha facilitado la internacionalización del yuan. China también está desempeñando el papel de prestamista, con el gobierno y las empresas ofreciendo importantes créditos a los países en desarrollo.¿Será reemplazado el dólar estadounidense por el yuan?El año pasado, la participación de las reservas de divisas denominadas en dólares estadounidenses cayó al 59,8%, desde el 72% que registraba en el 1999, según el Fondo Monetario.Después del comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania, Occidente restringió el acceso del país euroasiático al sistema global de pagos basado en dólares y congeló los activos de su banco central. Esta situación confirmó que el dólar podría convertirse rápidamente en un mecanismo punitivo, generando preocupaciones entre los jugadores globales.Al mismo tiempo, las agresivas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) de EEUU hicieron que el billete verde fuera especialmente caro para los prestatarios extranjeros y para aquellos que pagaban alimentos, materias primas y otros productos básicos en dólares estadounidenses. Antes de la medida de la Fed, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió en enero de 2022 que el aumento de las tasas de interés por parte de EEUU podría ser contraproducente para la economía mundial y especialmente para los países con niveles más altos de deuda denominada en dólares.A medida que la tendencia a la desdolarización ganó impulso, los países en desarrollo comenzaron a cambiar cada vez más al yuan o a las monedas locales, viéndolos como un antídoto contra el uso de armas del sistema financiero global por parte de Washington, además de promover el uso de sistemas alternativos o nacionales para los pagos internacionales.¿Qué países utilizan el yuan?Habiendo sido excluida del sistema financiero centrado en el dólar, Rusia comenzó a pagar en yuanes por petróleo y gas natural. A principios de este año, el RMB reemplazó al dólar como la moneda más negociada en Rusia. Asimismo, el Ministerio de Finanzas del Gobierno ruso duplicó la cantidad de RMB y oro en el Fondo de Riqueza Nacional.Algunas empresas rusas, como Rosneft, emitieron bonos denominados en renminbi. En marzo de 2023, la oferta ascendió a 15,000 millones de yuanes, con una tasa de cupón del 3,5 % anual. Según Rosneft, "en términos de rublos, esta colocación es la mayor de las emisiones corporativas actualmente en circulación".Por su parte, Argentina se ha pasado al RMB para hacer frente a su crisis monetaria: dado que el país enfrenta una grave escasez de dólares estadounidenses, permitió a los bancos comerciales abrir cuentas de depósito en moneda china, según un comunicado del Banco Central de Argentina. También se espera que la nación latinoamericana emita valores en moneda china. Anteriormente, en abril, comenzó a pagar las importaciones de China en RMB.A principios de este año, Brasil y China llegaron a un acuerdo para utilizar ambas monedas en el comercio bilateral, por un valor aproximado de 163.000 millones de dólares al año. En abril se informó que Bangladesh pagaría a Rusia en RMB por la construcción de una central nuclear. En marzo, el gigante nacional de energía de China, CNOOC, y TotalEnergies de Francia completaron su primer acuerdo de gas natural licuado (GNL) liquidado en yuanes a través de la Bolsa de Petróleo y Gas Natural de Shanghái.Asimismo, en febrero, se conoció que Bagdad planeaba pagar las importaciones del sector privado de China en RMB para disminuir la presión sobre el dinar iraquí. El mismo mes se informó que TESCO, una cadena de supermercados británica, decidió pagar a sus proveedores chinos en yuanes.¿Qué hay detrás de la depreciación del yuan?Los medios de comunicación chinos admitieron recientemente que, si bien el yuan había logrado un marcado progreso en la internacionalización, perdió valor frente al dólar estadounidense. La semana pasada, la moneda china alcanzó un mínimo de siete meses frente al dólar, lo que planteó dudas sobre si las autoridades monetarias de la nación interferirían.A principios de esta semana, el Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) emitió una sólida orientación con respecto a los tipos de cambio de la moneda china, mientras que el jefe de la Administración Estatal de Divisas, Pan Gongsheng, fue nombrado jefe del Banco Central a fines de la semana pasada.A pesar de que la depreciación del renminbi se cita como un gran desafío para el nuevo jefe del PBOC, los observadores chinos creen que el yuan no tiene base para una caída a largo plazo. Según el Global Times, a medida que la tendencia a la desdolarización gana fuerza, la proporción de empresas que utilizan la liquidación en renminbi en el comercio ha aumentado.Con más liquidez inyectada en el sistema financiero mundial para satisfacer la creciente demanda del yuan, las fluctuaciones de la moneda parecían predecibles, señalaron los medios, esperando que la participación global del renminbi creciera aún más."Es normal ver fluctuaciones a corto plazo del yuan, pero se debe evitar la especulación y el arbitraje, lo que ayudará a mantener la estabilidad del yuan y promoverá aún más la internacionalización", enfatizó el medio de comunicación.

