El yuan se fortalece en Rusia: "Es el inicio de lo inevitable, el desplazamiento del dólar"



En febrero y marzo de 2023, el yuan se posicionó como la moneda más negociada en Rusia, al superar al dólar en volumen de transacciones mensuales, según la... 06.04.2023

El fortalecimiento de la moneda china, señalaron expertos, se da principalmente como resultado de las sanciones económicas impuestas por Occidente a Rusia, una jugada que no le ha salido bien a Estados Unidos, pues su moneda, el dólar, poco a poco ha sido desplazada. De acuerdo con el fundador y director general de Sputnik Capital Management, el economista Alexander Losev, el yuan chino se está convirtiendo en la principal divisa de las empresas rusas, ya que el dólar estadounidense, el euro y las monedas de los países del G7 se han vuelto tóxicas para las personas físicas y jurídicas rusas. Con él coincide el economista mexicano y doctor por la Universidad de Mánchester Moritz Cruz, quien en entrevista con Sputnik aseveró que el uso del yuan y del rublo en las transacciones comerciales hechas por Rusia abona a romper la dependencia de esa y otras economías con respecto al dólar. A pesar de que el yuan ha tomado fuerza como moneda de intercambio comercial, el fundador de BRICS+ Analytics, Yaroslav Lisovolik, indicó que el atractivo de la moneda china es mayor que los rendimientos que se pueden ver en la línea de inversiones y activos en dólares y euros, y aseveró que para que estas perspectivas del yuan como moneda de inversión se fortalezcan en el mercado ruso, es importante ampliar la lista de instrumentos financieros que están disponibles para los inversores rusos en yuanes. ¿Ahorrar en yuanes?De acuerdo con Lisovolik, la moneda china tiene un alto potencial de reemplazar las divisas occidentales como un instrumento clave de ahorro, precisamente desde el punto de vista de los activos externos. "Durante los últimos seis meses, el yuan se ha apreciado significativamente frente al dólar. Y al mismo tiempo, también cabe señalar que desde el punto de vista de un instrumento como el ahorro en yuanes, el factor de estabilidad macroeconómica en general, la estabilidad económica de la economía china, es importante. Y aquí deberíamos hablar de lo que vemos junto con el hecho de que no hay una volatilidad excesiva en el tipo de cambio del yuan", explicó. Sin embargo, para Losev la conversión de las ganancias en divisas de las empresas y los ahorros de los ciudadanos en yuanes chinos no convierten al yuan en una moneda de inversión por dos razones: 1) los rusos todavía tienen acceso a un conjunto extremadamente escaso de instrumentos financieros para recibir ingresos de inversión en yuanes, pues no hay acceso total al mercado de capitales chino y no se espera que ocurra en un futuro cercano; y 2) las tasas de interés son extremadamente bajas en yuanes. "Desafortunadamente, todavía no es posible confiar completamente en el yuan como reemplazo completo de los dólares, dado que la economía china, como cualquier otra economía en el mundo, puede sufrir desequilibrios y salidas de capital", agregó. ¿Y en América Latina? De acuerdo con el economista mexicano, el proceso de desdolarización, que ya es una realidad en Rusia y China, puede llegar también a América Latina; sin embargo, indicó que esto será mucho más paulatinamente. Recientemente el Gobierno brasileño anunció un acuerdo con su par chino para realizar transacciones en yuanes y reales, las monedas de China y Brasil, respectivamente, en un nuevo golpe a la hegemonía comercial estadounidense.La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) fue la encargada de hacer este anuncio, precisando en una nota de prensa emitida el miércoles 29 de marzo que los dos países habían firmado el establecimiento del comercio bilateral en monedas locales.Al respecto, el economista latinoamericano estimó que es justamente Brasil el país de la región que tiene un mayor margen para la desdolarización. "Yo creo que Brasil tiene más posibilidades y porque tienen más libertad financiera hasta cierto punto, y porque su comercio es más diversificado con el cono sur y con otros países, es menos con Estados Unidos; eso le permite tener esa libertad", subrayó. Asimismo, el grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) avanza hacia la creación de una nueva moneda para sustituir al dólar estadounidense, según informó el vicepresidente de la Cámara baja rusa, Alexander Babakov.

