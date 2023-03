https://sputniknews.lat/20230321/putin-rusia-aboga-por-el-uso-de-yuanes-chinos-en-el-comercio-entre-asia-y-america-latina-1137136201.html

Putin: Rusia aboga por el uso de yuanes chinos en el comercio entre Asia y América Latina

Putin: Rusia aboga por el uso de yuanes chinos en el comercio entre Asia y América Latina

En las conversaciones entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, que transcurren en un formato ampliado, los líderes... 21.03.2023

📰 visita de xi jinping a rusia (2023)

internacional

china

asia

xi jinping

ruta marítima del norte

fuerza de siberia

vladímir putin

rusia

"Estamos a favor del uso del yuan chino en las liquidaciones entre Rusia y los países de Asia, África y América Latina", declaró el mandatario ruso. También expresó su confianza en que tales "formas de liquidación se desarrollarán entre los socios rusos y sus homólogos de terceros países".El presidente de Rusia hizo hincapié en la necesidad de fomentar la práctica de las transacciones mutuas entre Rusia y China en monedas nacionales. Añadió que actualmente dos tercios del volumen de comercio entre Rusia y China se realizan en rublos y yuanes. Además, Rusia está dispuesta a apoyar a las empresas chinas que deseen sustituir a las compañías que abandonaron el mercado ruso. Al mismo tiempo, Moscú espera que aumenten las exportaciones rusas de alimentos al mercado chino.Proyectos futurosPutin declaró también que durante las conversaciones se han acordado casi todos los parámetros con respecto al proyecto Fuerza de Siberia 2. Rusia y China se proponen crear un órgano de trabajo en esta esfera. Confía en que la cooperación entre Moscú y Pekín se desarrolle en beneficio de ambas naciones.Asimismo, durante las conversaciones, abordaron la Ruta Marítima del Norte, donde el presidente de Rusia remarcó el potencial. "Consideramos prometedora la cooperación con socios chinos en el desarrollo del potencial de tránsito de la Ruta Marítima del Norte. Como ya he dicho, estamos dispuestos a crear un órgano de trabajo conjunto para su desarrollo", declaró Putin.El presidente ruso subrayó también que Rusia y China podrían convertirse en líderes mundiales en la inteligencia artificial y el desarrollo de la información, sumando su potencial en estos campos."Al combinar nuestro rico potencial científico y nuestras capacidades de producción, Rusia y China podrían convertirse en líderes mundiales en el campo de la tecnología de la información, la seguridad de las redes y la inteligencia artificial", señaló Putin.Documentos crucialesLas conversaciones por videoconferencia mantenidas en diciembre pasado con el presidente chino Xi Jinping dieron lugar a la preparación de dos importantes documentos para las conversaciones actuales, uno de los cuales es una declaración conjunta sobre la profundización de las relaciones Rusia-China de asociación integral e interacción estratégica, que entran en una nueva era, informó el presidente ruso. "Quiero recordar que en diciembre del año pasado, durante las conversaciones por videoconferencia con el presidente Xi Jinping, acordamos estudiar nuevos objetivos para la interacción, no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. El resultado de este acuerdo fue la preparación de dos importantes documentos conceptuales para esta visita. Me refiero a una declaración conjunta sobre la profundización de las relaciones Rusia-China de asociación integral y cooperación estratégica, entrando en una nueva era", explicó Putin. El presidente ruso añadió que el segundo de esos documentos fue una declaración conjunta sobre un plan para desarrollar áreas clave de la cooperación económica Rusia-China hasta 2030.Intercambio francoPutin mencionó que en las conversaciones en el formado reducido con el presidente chino, Xi Jinping, apenas concluidas, hubo un intercambio de opiniones franco y sustantivo sobre las perspectivas de desarrollo de los lazos ruso-chinos y el fortalecimiento de la coordinación en la escena mundial.Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, propuso a su homólogo reforzar la coordinación y la interacción entre los Estados para obtener un valor añadido. De acuerdo con su punto de vista, las relaciones China-Rusia muestran una dinámica positiva.Xi llegó a Rusia el 20 de marzo en su primer viaje internacional tras ser reelecto como presidente de China para su tercer mandato. La visita del mandatario chino se extenderá hasta el 22 de marzo y está llamada a consolidar la confianza mutua entre las dos potencias.Desde Pekín destacaron que la visita de Xi a Rusia impulsará las relaciones bilaterales.

china

asia

