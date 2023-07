https://sputniknews.lat/20230703/la-desdolarizacion-es-impulsada-por-la-deuda-de-eeuu-que-se-esta-disparando-1141172878.html

La desdolarización es impulsada "por la deuda de EEUU que se está disparando"

Estados Unidos es la nación más deudora en la historia del mundo, dijo el renombrado inversionista estadounidense a Sputnik, advirtiendo que la bonanza de la... 03.07.2023, Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Joe Biden declaró el 28 de junio en un discurso en Chicago que "la Bidenomics está funcionando". Según el mandatario, sus políticas económicas han impedido que la nación caiga en recesión, han impulsado la recuperación más fuerte entre las economías desarrolladas y han logrado controlar la inflación. No obstante, solo el 34% de los estadounidenses cree que la economía del país está en buena forma, según el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.Uno debe ser cauteloso al escuchar a los políticos atribuirse el mérito de controlar la inflación y salvar el día, según Jim Rogers, un legendario inversionista estadounidense.El verdadero asunto es que EEUU es la nación más deudora en la historia del mundo, dijo el inversionista. De hecho, la deuda nacional del país norteamericano ha superado los 32,3 billones de dólares, o casi 97.000 dólares por cada uno de sus habitantes.A pesar de que los formuladores de políticas de Washington insisten en que su economía es demasiado grande e importante para incumplir sus deudas, y tan avanzada tecnológicamente que podría seguir creciendo a pesar del aumento de la deuda, la realidad podría ser más dura de lo que se atreven a imaginar, según el inversionista.Para ilustrar su punto, Rogers se refirió a la década de 1980, cuando la inflación era igualmente mala. Luego, el presidente de la Reserva Federal, Paul A. Volcker, recurrió a fuertes aumentos de las tasas de interés que superaron el 19% en enero de 1981. Funcionó en ese momento. Sin embargo, en 1983 Estados Unidos todavía era una nación acreedora, señaló Rogers."La inflación ahora es peor", dijo el inversionista. "Entonces, seguro, las cosas estén bien en este momento, pero 'este momento' no va a durar para siempre. Alguien tendrá que pagar esta deuda. Alguien tendrá que imprimir más dinero. Alguien tendrá que pedir prestado más dinero. Y cuando pides prestadas grandes cantidades de dinero, las tasas de interés subirán cada vez más, y la inflación subirá porque imprimiste mucho dinero".El mayor defecto de la economía BidenMientras tanto, el epítome de la economía del Gobierno de Biden ha sido el aumento del gasto, tanto en términos de infraestructura y atención médica como de presupuesto militar. Uno podría preguntarse qué tan sostenibles son estos planes de aumento de gastos.Estados Unidos no se quedará sin dinero porque siempre puede imprimir todo lo que quiera, explicó el economista. Estados Unidos se rescatará a sí mismo o el Fondo Monetario Internacional (FMI) vendrá y les prestará algo más de dinero también. Sin embargo, como resultado de estas maniobras financieras, "el valor del dinero se deteriorará y disminuirá a medida que impriman y pidan prestado más y más dinero"."La relevancia del dólar estadounidense irá perdiendo más y más valor a medida que se imprima más. Siempre sucede así", subrayó el inversionista.Rogers se refirió a la historia del imperio británico, citando el hecho de que en la década de 1920 era el país más rico y poderoso del mundo. Sin embargo, 50 años después, estaba literalmente en bancarrota, por lo que el FMI tuvo que rescatarlo. "Eso le sucederá a Estados Unidos", advirtió Rogers. "No este año, pero sucederá".Lo que Yellen no dice sobre la desdolarizaciónUno no debería ignorar la tendencia de desdolarización en desarrollo y estimarlo como algo inconsistente dado el aumento vertiginoso de la deuda de EEUU y los riesgos de recesión, según el inversionista.La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, sugirió que actualmente no existe un reemplazo viable para el dólar cuando se trata de comercio, inversiones o moneda de reserva. "Hay una muy buena razón por la que el dólar se usa ampliamente en el comercio, y es porque tenemos mercados de capitales profundos, líquidos y abiertos, estado de derecho e instrumentos financieros largos y profundos", dijo a la prensa a principios de esta semana al comentar sobre la alianza BRICS —que integran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica— y sus desafíos al dominio del dólar."Todo lo que dijo [Yellen] es cierto, y esa es la razón por la que Estados Unidos llegó a esta posición", dijo Rogers. "Pero ahora, lo que omitió es que son el mayor deudor de la historia y la deuda se está disparando y la impresión de dinero se está disparando. Eventualmente, tendremos que pagar el precio. Todos los países en la historia han tenido que pagar el precio. Sí, ella imprimirá enormes cantidades de dinero. Ella pedirá prestado y gastará grandes cantidades de dinero, y pensarán que están bien por un tiempo, tal como lo han hecho con otros países en el pasado. Pero, a menos que algo haya cambiado en la historia mundial y en economía mundial, esto no continuará para siempre".BRICS ha estado considerando una alternativa al dólar estadounidense y se espera que discuta el asunto en su 15ª cumbre, que se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto en Johannesburgo, Sudáfrica.Sin embargo, hasta el momento no existe una moneda que pueda reemplazar completamente al dólar, según Rogers, quien ve cierto potencial en el yuan chino."No veo nada en el horizonte todavía", dijo el inversionista. "Y eso puede causar un gran problema si las cosas realmente salen mal con los EEUU y el dólar estadounidense, el mundo tendrá una grave crisis financiera por un tiempo de todos modos, a menos que podamos unir algo más".La próxima gran crisisEl inversionista no descarta que Estados Unidos esté a punto de meterse en una serie de problemas mientras el Gobierno de la nación no cuente con herramientas efectivas para arreglar la economía. "En 2008, tuvimos una gran crisis por tener demasiada deuda. Desde 2009, la deuda en todas partes se disparó. Entonces, el próximo problema financiero será mucho más serio, porque la deuda es mucho mayor", advirtió.Cuando se le preguntó qué podrían hacer los estadounidenses para protegerse en caso de una próxima recesión, el economista señaló que no deberían "escuchar a alguien en internet o en la televisión", sino invertir su dinero en cosas que ellos mismos entiendan y conozcan.“Y si eso es solo su propia moneda local y su propio banco local, bien, hágalo. Sobrevivirá a los problemas gigantes que se avecinan (…) Hemos tenido crisis económicas a lo largo de la historia. La forma en que se preparan es quedarse con lo que uno mismo sabe", dijo Rogers.Al mismo tiempo, el inversionista instó a todos a mantener su deuda lo más baja posible."Pedir dinero prestado nunca ha sido una gran manera de resolver esos problemas", continuó Rogers. "Así que insto a todos a que mantengan su deuda lo más baja posible, hagan lo que hagan con su dinero o sus activos, manténganse alejados de las personas que tienen grandes deudas, si pueden. Evite a las personas que tienen grandes deudas y a los países que tienen grandes deudas y mantenga su dinero en cosas que conoce, y no se endeude profundamente hasta que termine la crisis".

