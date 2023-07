https://sputniknews.lat/20230701/china-blinda-su-economia-ante-eeuu-mientras-biden-cree-que-su-pais-es-disneylandia-1141120207.html

China blinda su economía ante EEUU, mientras Biden cree que su país es Disneylandia

China blinda su economía ante EEUU, mientras Biden cree que su país es Disneylandia

China aprobó una nueva ley de relaciones exteriores que profundiza el control del presidente, Xi Jinping, sobre las relaciones exteriores del país y fortalece... 01.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-01T07:30+0000

2023-07-01T07:30+0000

2023-07-01T07:30+0000

qué pasa

eeuu

joe biden

china

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1e/1141120051_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_2a950025f9b622c363731eaa627f4713.jpg

China blinda su economía ante EEUU, mientras Biden cree que su país es Disneylandia China blinda su economía ante EEUU, mientras Biden cree que su país es Disneylandia

Blindaje chinoEl gigante asiático ha aprobado una nueva ley de relaciones exteriores, que entra en vigor este 1 de julio, y que profundiza el control del presidente, Xi Jinping, sobre las relaciones exteriores del país y fortalece la base legal del Gobierno para las "contramedidas" contra las amenazas occidentales a la seguridad nacional y económica.La agencia Xinhua informó esta semana que la Asamblea Popular Nacional [Parlamento] ha aprobado la normativa. Según el Financial Times, es probable que la legislación brinde un respaldo legal más firme para que Pekín responda a las medidas occidentales, como sanciones y controles de exportación.Mientras, según el Global Times, la nueva ley proporcionaría una "base legal para la lucha diplomática contra las sanciones", además de sonar como una "advertencia y disuasión contra la hegemonía occidental".Según el director de la Consultora Ekai Center, esta ley se trata de un marco de actuación que permite una mayor intervención de Gobierno para hacer frente a desafíos que se plantean en política internacional, y desde el punto de vista económico, a las medidas que ya se están adoptando, y que se prevé que se sigan adoptando desde Occidente.Biden sueña despiertoEl presidente de EEUU, Joe Biden, va de cabeza a lo que se espera que sea una dura batalla por la reelección el próximo año: se enfrenta a terribles números de encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueba su manejo de la economía. No obstante, dijo que los resultados económicos fueron inequívocamente sólidos."Hoy EEUU ha tenido el mayor crecimiento económico entre las principales economías del mundo desde la pandemia. Hemos añadido más de 13 millones de puestos de trabajo. Más empleos en dos años que cualquier presidente ha agregado en un período de cuatro años. Y amigos, eso no es un accidente. Eso es 'Bidenomics' en acción", soltó entusiasmado ante una multitud en Chicago, que incluía a JB Pritzker, el gobernador demócrata de Illinois, y Brandon Johnson, el alcalde demócrata de Chicago, frente a grandes inscripciones que elogiaban Bidenomics, un término que la Casa Blanca ha adoptado recientemente.El presidente criticó repetidamente las políticas económicas de "filtración" adoptadas por los republicanos desde la época de Ronald Reagan en el cargo, que se basan en impuestos bajos, desregulación y libre comercio sin restricciones, y dijo que su modelo era radicalmente diferente."La economía puede ir bien desde el punto de vista del crecimiento, pero la cuestión es a quién está beneficiando. Si los beneficios a las empresas crecen, y no crecen los salarios, como está sucediendo en EEUU, resulta que la generalidad de la población está viviendo peor porque las empresas están haciendo beneficios muy fáciles gracias precisamente a que la inflación se está comiendo los salarios", concluye Adrián Zelaia.

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

eeuu, joe biden, china, seguridad, аудио