Defensa aérea rusa derriba 2 drones en Crimea

MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas de defensa aérea destruyeron dos drones ucranianos que volaban sobre el territorio de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de... 28.08.2023

Por su parte, el gobernador, Serguéi Axiónov, comentó que los drones fueron derribados en el norte y el oeste de Crimea y se trata de vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento. Asimismo llamó a mantener la calma y confiar en las fuentes de información oficiales. Los ataques con vehículos aéreos no tripulados a la península se han multiplicado últimamente. El pasado 12 de agosto, las Fuerzas Armadas rusas frustraron un intento de Ucrania de atacar con 20 drones varias instalaciones en Crimea. Aparte de drones, las defensas aéreas de Rusia derribaron tres misiles sobre el estrecho de Kerch, dirigidos contra el puente de Crimea. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró que "estos actos de sabotaje brindan a la comunidad internacional la oportunidad de volver a convencerse de la verdadera naturaleza del régimen de Kiev" y aseguró que "no quedarán sin respuesta". Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población del genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

