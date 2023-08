"Occidente tiene un auténtico pavor a los BRICS"

https://sputniknews.lat/20230828/occidente-tiene-un-autentico-pavor-a-los-brics-1143117591.html

Desmantelar a todos los países que integran y que integrarán al BRICS a partir del 1 de enero de 2024. Es lo que pide Gunther Fehlinger, presidente del Comité... 28.08.2023, Sputnik Mundo

Misión imposible: desmantelar a los países del BRICSFecha: un día cualquiera entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. Nos ubicamos cómodamente en el sofá y nos aprestamos a encender el televisor para ver un capítulo de una serie estadounidense clásica: Misión Imposible. Como en cada capítulo, tras encontrarse con un contacto en algún lugar, el protagonista escucha una cinta de audio donde recibe la misión que se le encomienda.En este caso, el protagonista sería, por poner un ejemplo, el secretario general de la OTAN, quien escucha el siguiente mensaje:"Los países del BRICS son cada vez más peligrosos para los intereses de EEUU… perdón, del Occidente colectivo: amenazan con crear un nuevo mundo multipolar, y encima, desdolarizar la economía mundial a gran escala. Su misión, si desea aceptarla, es desmantelar y descolonizar a todos los países que integran y los que se sumen al BRICS, fragmentándolos, para que en 2030 la ONU pase de tener 193 países miembro, a 300. El método que deberá emplear es la creación de primaveras o de maidanes en esos países. Esta cinta se autodestruirá dentro de cinco segundos".Esta 'cita' a Misión Imposible no es caprichosa, porque lo que pretende Gunther Fehlinger, presidente del Comité Europeo para la ampliación de la OTAN para Kosovo, Ucrania, Bosnia, Austria, Moldavia, Irlanda y Georgia, es eso: una 'misión imposible'.Gunther ha lanzado una campaña desde su cuenta de la red social X, antigua Twitter, donde en una sucesión cuasi enfermiza y con una fijación patológica, pide desesperadamente desmantelar a todos los países que integran y que integrarán al BRICS a partir del 1 de enero de 2024. Veamos sólo un ejemplo para ilustrar.En un tuit, que ahora se conoce como 'post', escribió Fehlinger: "Llamo a liberar al pueblo de Brasil desmantelando el genocida socialista del BRICS, aliado de Rusia, engañado por Luis Inácio Lula da Silva, en 5 nuevos estados mejores y libres que puedan unirse a la OTAN". Con este post, Fehlinger arroba a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y al Mercosur, y lo acompaña del hashtag #ExBrazil #FehlingerDoctrine.Y así procede con posts de la misma naturaleza con todos los países del BRICS, los actuales y los que se sumarán oficialmente el próximo 1 de enero de 2024. Posts que el propio Fehlinger repostea de manera contumaz y casi enfermiza.En otro post escribe: "Llamo a la ONU, prepárate para 300 miembros para 2030. Muchos imperios desmantelados como #ExRussia, #ExChina, #ExIran, #ExBrazil, #ExIndia, #Exsyria, #ExEthiopia. Prepárese para una gobernanza más libre y mejor en un mundo". Y remata la faena posteando: "Llamo a la ONU a investigar al BRICS por la negación del genocidio".Gunther Fehlinger ha lanzado y sigue lanzando consignas de esta calaña, y en una suerte de augur, de oráculo de un brindis al sol, vaticinó la victoria de Ucrania sobre Rusia en el campo de batalla para el año 2024, en lo cual se apoya desesperadamente para fundamentar el resto de sus posts [tuits] respecto a lo que pasará con los países integrantes del BRICS.Baño de realidadUnos sueños, los de Fehlinger, y sus argumentaciones respectivas, con las que no coinciden desde el propio EEUU. Así, bajo el título 'La vana búsqueda de Ucrania de armas maravillosas', el think tank The American Conservative escribe:"Las posibilidades del gobierno de Zelenski de lograr sus objetivos declarados, la derrota de Moscú y la recuperación de las tierras ucranianas, incluidas Donbás y Crimea, parecen cada vez más pequeñas. Por ejemplo, según informó The Washington Post: "La comunidad de inteligencia de EEUU evalúa que la contraofensiva de Ucrania no logrará llegar a la ciudad clave de Melitopol, en el sureste del país', lo que, 'si resulta correcto, significaría que Kiev no cumplirá su objetivo principal de cortar la frontera con Rusia', el puente terrestre a Crimea, en el impulso de este año".En este sentido, el periódico abunda que "funcionarios estadounidenses anónimos se quejan de que las autoridades ucranianas se preocupan demasiado por las vidas de sus soldados y no están dispuestas a impulsar ataques masivos a través de campos minados y bajo bombardeos de artillería".Esta es la cruda realidad de Ucrania en el conflicto, le guste o no, a Gunther Fehlinger, quien quiere balcanizar, primaverizar o maidanizar a todos los países del BRICS. Como dice el viejo refrán: Que Dios lo pille confesado. A Gunther, por supuesto.Al llamar la atención a que en los posts [tuits] que publica Fehlinger donde, aparte del troceado que diseña a cada uno de los países, le adjudica los nombres y las banderas que tendría cada hipotético Estado resultante, Luque sentencia que estamos ante "un ejercicio de imaginación que revela fundamentalmente una cosa: el miedo, el auténtico pavor que tiene ahora Occidente a los BRICS".

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

