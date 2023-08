https://sputniknews.lat/20230829/jugadores-de-badminton-rusos-y-bielorrusos-podran-competir-bajo-estatus-neutral-en-2024-1143143232.html

Jugadores de bádminton rusos y bielorrusos podrán competir bajo estatus neutral en 2024

Jugadores de bádminton rusos y bielorrusos podrán competir bajo estatus neutral en 2024

MOSCÚ (Sputnik) — La Federación Mundial de Bádminton (BWF, por sus siglas en inglés) permitió a los deportistas de Rusia y Bielorrusia competir como atletas... 29.08.2023

"Creemos que la decisión de abolir la descalificación de los atletas rusos y bielorrusos que cumplen los criterios para participar como atletas neutrales individuales es un paso positivo en nuestros esfuerzos por consolidar la paz y la solidaridad", afirmó el presidente de la BWF, Poul-Erik Hoyer. El 28 de febrero de 2022, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en las competiciones debido a la operación militar rusa en Ucrania. Un mes después, el 28 de marzo, el COI recomendó a las federaciones internacionales permitir a los atletas rusos y bielorrusos, que no apoyan la operación militar especial rusa en Ucrania y no están vinculados al Ejército ni a las fuerzas de seguridad, tomar parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral, aunque sugirió no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones internacionales.Rusia, a su vez, declaró que la mayoría de los países miembros del COI avalan la vuelta de Rusia al deporte mundial y no se dejan llevar por un grupo de Estados que están dispuestos a todo, incluido el chantaje en forma del boicot de competiciones deportivas en perjuicio de atletas y espectadores.

