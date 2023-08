https://sputniknews.lat/20230829/municiones-de-racimo-armas-que-llevan-a-ucrania-a-una-catastrofe-humanitaria-1143149573.html

Municiones de racimo, armas que llevan a Ucrania a una catástrofe humanitaria

El 7 de julio, EEUU autorizó un nuevo tramo de ayuda militar a Kiev que incluía municiones de racimo, reconociendo que el uso de este tipo de municiones supone... 29.08.2023, Sputnik Mundo

El 20 de julio, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que las municiones de racimo ya estaban desplegadas en Ucrania, y afirmó que las tropas de Kiev las han utilizado "de manera adecuada y eficaz". Entretanto, ya se han recopilado numerosas pruebas de que las Fuerzas Armadas ucranianas las utilizan en sus bombardeos a ciudades e infraestructuras civiles, incluso Donetsk, Makéyevka e Yasinovátaya.Los proyectiles de racimo esparcen municiones más pequeñas, algunas de las cuales no detonan por fallos técnicos, dejando así a los civiles en gran peligro: los proyectiles sin explotar se convierten en minas que pueden matar o mutilar a personas mucho después de que terminan los combates.La Convención sobre Municiones en Racimo, adoptada el 30 de mayo de 2008 en Dublín, es el único tratado internacional vinculante que prohíbe todo uso, transferencia, producción y almacenamiento de este tipo de armamento. Hasta abril de 2023, un total de 123 países están adheridos al documento, con 111 Estados que la ratificaron y 12 países que la firmaron, pero aún no la ratificaron. Cabe señalar que ni Ucrania, ni EEUU, ni Rusia son signatarios del tratado.Por su parte, desde el inicio del conflicto ucraniano, Rusia se abstiene de utilizar municiones de racimo, a pesar de la existencia de amplios arsenales de diversos tipos de estas armasEn julio de este año, el diario estadounidense The Washington Post reveló que Ucrania ya se ha convertido en un cierto depósito de minas, bombas sin explotar y proyectiles de artillería, lo que pone en riesgo a toda la población civil y que tardaría décadas o hasta cientos de años en solucionar esta catástrofe completamente.

