"No hay antídoto": las tropas ucranianas están aterrorizadas por estas bombas planeadoras rusas

"No hay forma de detener este tipo de munición, por lo que, cuando impacta a su objetivo, tiene, por regla general, un éxito del 100%, y el enemigo tiene un 100% de pérdidas. Como no hay antídoto, les tienen miedo, y Occidente no puede crear en poco tiempo ningún sistema que pueda identificar estas bombas y derribarlas", indicó, señalando que al mismo tiempo "Rusia dispone de tales sistemas".