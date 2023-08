https://sputniknews.lat/20230827/que-son-los-kits-jdam-er-entregados-para-las-bombas-de-kiev-y-como-podria-contrarrestarlos-rusia-1143078089.html

¿Qué son los kits JDAM-ER entregados para las bombas de Kiev y cómo podría contrarrestarlos Rusia?

La Fuerza Aérea ucraniana confirmó que Kiev posee y utiliza los kits estadounidenses JDAM-ER que convierten las bombas convencionales en proyectiles... 27.08.2023, Sputnik Mundo

El año pasado en los medios de comunicación estadounidenses apareció la información sobre la posible entrega de los kits JDAM-ER a Kiev. En febrero de 2023, fue revelado que el principal fabricante de esa arma, la empresa Boeing, recibió un pedido de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por un valor de 40,5 millones de dólares para la fabricación de los JDAM-ER, como parte de un contrato ya existente. Esta nueva orden debía ser completada el 30 de junio.Un poco más tarde, a finales de marzo, Ucrania confirmó oficialmente la posesión de los JDAM-ER. El mes siguiente sus FFAA supuestamente lanzaron cuatro bombas de 225 kg dotadas de estos kits contra un edificio en Artiómovsk (Bajmut), en un aparente intento de disuadir a las fuerzas rusas, que finalmente liberaron la ciudad en mayo.¿Qué son los JDAM?Los kits para bombas JDAM —Munición de Ataque Directo Conjunto por sus siglas en inglés— son unos dispositivos relativamente simples. Se trata de un kit de navegación y control acoplable que se monta en una bomba ordinaria de caída libre, convirtiéndola en una planeadora y, lo más importante: guiada. El resultado es que las 'bombas tontas' se transforman en las 'inteligentes'.El carenado de la cola se atornilla con pernos al cuerpo de la bomba en lugar de la cola normal. Dentro de este carenado vienen un piloto automático inercial, un navegador GPS, una batería de alimentación y accionadores del timón. Las últimas versiones de JDAM pueden ir equipadas con dispositivos de guiado por láser, que son especialmente eficaces contra objetivos que están en movimiento y realizan maniobras.En el extremo posterior del carenado está montado el empenaje, que es también el órgano de control. Tiene forma de X, tres planos son móviles y desempeñan el papel de timón y alerónes, mientras que el cuarto constituye un estabilizador.El desarrollo de municiones de tal tipo fue alimentado por la idea de bombardeos 'seguros', sin entrar en la zona de defensa antiaérea del enemigo, que apareció en EEUU durante la Segunda Guerra Mundial. El primer proyectil creado para responder a ese objetivo, era la bomba VB-1 AZON, controlada por radio y utilizada por las FFAA estadounidenses desde 1944. Sin embargo, el VB-1 AZON y los diseños posteriores nunca se ajustaron plenamente al modo de ataque 'dispara y olvida' y disponían de una serie de desventajas que iban desde el coste hasta la dependencia de las condiciones externas para el uso. La solución definitiva se encontró en el JDAM.Las municiones JDAM-ER constituyen una modificación de los JDAM, pero con alcance extendido. Su producción en serie comenzó en 2015. Además del kit ya descrito, diseñado para modificar bombas de hasta 900 kg, también se incluye un carenado de plástico montado en la parte inferior de la bomba, que contiene dos alas plegables y un mecanismo de resorte para desplegarlas. Después de soltar la bomba, el JDAM-ER da una vuelta en el aire y el mecanismo de resorte despliega las alas. Con esta innovación, el JDAM-ER puede volar unas tres veces más lejos que un bomba con el JDAM estándar: hasta 75-80 km cuando se lanza desde una altitud de hasta 14.000 metros. El uso de los JDAM-ER en UcraniaLos portadores de JDAM pueden ser todos los aviones principales de la Fuerza Aérea de EEUU, así como los franceses Mirage, los japoneses Mitsubishi F-2 y los europeos Panavia Tornado y Eurofighter Typhoon. En lo que se refiere a Ucrania, recientemente su Fuerza Aérea mostró un kit de bomba planeadora JDAM-ER fijado al ala de un caza Su-27, aunque no es la única aeronave que fue adaptada para estas bombas: también lo fueron los Mig-29 y los Su-24. Por consiguiente, el problema del ajuste técnico de las armas occidentales a los aviones soviéticos se resolvió mucho antes de que Ucrania recibiera cazas F-16 y las bombas estadounidenses ya pueden utilizarse activamente en la zona de operación militar. No obstante, de acuerdo con el experto militar ruso Yuri Knútov es difícil predecir dónde exactamente Ucrania intentará desplegar sus JDAM-ER.Sin embargo, se cree que sus capacidades, cuando se lanzan desde aviones soviéticos por parte de Ucrania, son menores, con un alcance de 40-50 km y una desviación del objetivo de 50 metros, profundizó Knutov. A modo de comparación, cuando se emplean desde aeronaves estadounidenses, además de mayor alcance tienen una desviación de tan solo 11 metros. Con ello, cabe destacar que lo más probable es que esto se deba no tanto a los portadores, sino a las propias bombas que se dotan de estos kits. Para resolver el problema, el Pentágono ha suministrado puntos de suspensión personalizados equipados con buses de datos digitales para que sean compatibles con los aviones de la era soviética. El bus de datos proporciona a la bomba información sobre su ubicación y velocidad durante el lanzamiento, y los equipos de tierra programan manualmente las coordenadas del objetivo en la bomba antes de que comience la misión."Además, utilizaron estas costosas municiones de alta precisión específicamente contra trincheras. No contra objetivos concretos, sino contra trincheras de nuestros militares. Esto demuestra el deseo del Ejército ucraniano de avanzar, aunque solo sea un poco, a cualquier precio, y luego declarar al mundo entero que las fuerzas ucranianas han logrado alcanzar al menos una victoria significativa" en su contraofensiva, resumió.¿Existe algún punto débil en el JDAM-ER que Rusia pueda explotar?El mayor problema de las bombas es que, para poder utilizarlas con eficacia, los aviones ucranianos que las transportan tienen que ponerse al alcance de las defensas antiaéreas rusas antes de lanzarlas. A una distancia de entre 20 y 140 km de sus objetivos, los aviones ucranianos corren el riesgo de ser derribados por las defensas antiaéreas de Rusia de alcance medio, incluidos los sistemas Pantsir-S1, Tor M2 y los Buk.Además, los cazas de Kiev pueden ser blanco de los sistemas de defensa antiaérea S-300 y S-400, que operan a distancias muy superiores al alcance de los misiles que llevan los aviones ucranianos, entre 75 y 400 kilómetros.Esto sitúa casi todo el espacio aéreo ucraniano al este del río Dnepr dentro del alcance de las defensas antiaéreas rusas, lo que hace que las operaciones de aviones y helicópteros militares sean altamente peligrosas. El 27 de agosto, el Ministerio de Defensa de Rusia informó del derribo de dos aviones de ataque Su-25 ucranianos en la región de Zaporozhie. Además, en mayo de este año el ente reportó que las FFAA del país ya interceptaron una bomba guiada JDAM en la zona de la operación militar.Los sofisticados sistemas de guerra radioelectrónica del Ejército ruso también pueden bloquear los sistemas de guía de las bombas guiadas por GPS, haciendo que se desvíen del objetivo y pierdan su marca. De acuerdo con uno de los documentos publicados recientemente y citados por los medios de comunicación estadounidenses, las bombas montadas con kits de guiado inteligente JDAM "están cayendo víctimas de las interferencias electrónicas rusas en Ucrania, lo que hace que no alcancen sus objetivos".Por ello, un funcionario estadounidense confirmó que el Pentágono ha estado 'aconsejando' a las fuerzas ucranianas que traten de identificar y destruir los sistemas de guerra radioelectrónica rusos, que también contrarrestan con éxito a otros sistemas avanzados de fabricación estadounidense, como los Himars.Esto vuelve a poner de relieve que las capacidades ofensivas de los equipos occidentales se reducen drásticamente cuando se enfrentan a un adversario que cuenta con un avanzado sistema de defensa antiaérea y complejos de lucha radioelectrónica, de los que carerían prácticamente todos sus adversarios a lo largo de las últimas décadas. Análogos rusos a los JDAM A principios de este año empezaron a circular por internet las noticias sobre el uso por parte de las FFAA de Rusia de municiones planeadoras guiadas por satélite, modificadas a partir de bombas estándar de caída libre FAB-500M62.Cabe destacar que esas bombas constituyen una modificación de las bombas convencionales soviéticas FAB-500, inicialmente adoptadas por la URSS en 1954, dotadas de los kits UMPK que consisten de unas alas plegables y sistemas de navegación que permiten establecer una trayectoria de vuelo hasta el objetivo. Desde su puesta en servicio, el FAB-500 se sometió a varias actualizaciones. Es especialmente la actualización de 1962 del FAB-500 que adquiere hoy en día el nuevo módulo de planificación y corrección. Como resultado, su diseño resulta ser uno de los más sencillos, pero eficaces, en comparación con armas similares. Tras la explosión de una ojiva de 213 kg del FAB-500M62 queda solo un cráter de hasta ocho metros de diámetro y tres metros de profundidad. Además, a principios de marzo, se informó del uso masivo de la UPAB-1500B en varias partes del frente, pero la información no fue confirmada por imágenes fiables. La UPAB-1500B es una bomba guiada de alta potencia, con una longitud de aproximadamente cinco metros y una masa de 1.525 kilogramos, que tiene una carga explosiva de casi una tonelada. Las alas de la UPAB-1500B en forma de X le permiten volar hasta 50 kilómetros después del lanzamiento, dependiendo de la altitud y la velocidad del portador. Es guiada a coordenadas predeterminadas mediante navegación por satélite e inercial.

