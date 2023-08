https://sputniknews.lat/20230821/entrega-de-cazas-f-16-a-ucrania-la-dura-realidad-mas-alla-de-las-promesas-de-occidente-1142867570.html

Entrega de cazas F-16 a Ucrania: la dura realidad más allá de las promesas de Occidente

Entrega de cazas F-16 a Ucrania: la dura realidad más allá de las promesas de Occidente

Durante los últimos meses, el tema de la potencial entrega a Kiev de los cazas F-16 ha sido ampliamente discutida ante el evidente estancamiento de la... 21.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-21T15:56+0000

2023-08-21T15:56+0000

2023-08-21T15:56+0000

📰 suministro de armas a ucrania

rusia

occidente

otan

mig

ucrania

dinamarca

países bajos

seguridad

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/15/1142877449_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_452da061254d93eece74ac44e773e2fc.jpg

Tras agotar casi por completo su propio arsenal de armas soviéticas, obteniendo con posterioridad de los países de la OTAN misiles antitanque Javelin, obuses M777 y Caesar, vehículos blindados, sistemas lanzacohetes múltiples Himars, misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow y SCALP, junto con una amplia gama de otros tipos de armas, Kiev ha pasado a pedir más de sus socios: los cazas F-16.No obstante, las anteriores donaciones occidentales no han ayudado en nada a cumplir los objetivos proyectados por Ucrania para la contraofensiva del verano. En lugar de eso, desde el inicio de la contraofensiva Kiev ha perdido más de 43.000 soldados y más de 4.900 unidades de armamento diverso, incluidos 26 aviones, nueve helicópteros, 1.831 tanques y otros vehículos blindados de combate, entre ellos 25 tanques Leopard de fabricación alemana, siete tanques de ruedas AMX-10RC de fabricación francesa y 21 vehículos de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense, informa el Ministerio de Defensa de Rusia.Ahora Kiev ve la salida de esta situación para su Ejército en los cazas F-16, siendo incapaz de producir sus propios aviones de combate y esperando nuevas donaciones de los países de la OTAN. Recientemente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó los Países Bajos y Dinamarca para obtener compromisos.La entrega del F-16 cobra formaCabe destacar que, al perder una parte considerable de los aviones de combate soviéticos, no es la primera vez en que Ucrania pide cazas a los socios de la OTAN. Anteriormente, en abril y marzo de este año Polonia y Eslovaquia suministraron a Kiev varios de sus antiguos cazas MiG-29 para ayudar a compensar las pérdidas. Sin embargo, por como se ve, de la contraofensiva del verano y las constantes peticiones de los F-16 el número de aviones ya prestados no ha repercutido significativamente en resultados ucranianos.Al parecer, ahora el sueño de Ucrania por hacerse con los cazas de fabricación estadounidense empieza a cumplirse de forma concreta. El 20 de agosto, los Países Bajos y Dinamarca emitieron una declaración conjunta en la que se comprometían a transferir los F-16 a Ucrania como parte de la coalición establecida para entrenar a los pilotos ucranianos. Sin embargo, hay un punto muy importante en esta declaración que no debe pasarse por alto, el hecho de que contiene varias condiciones para Kiev.Por consiguiente, para finalizar la transferencia de las aeronaves deseadas por Ucrania, Dinamarca y los Países Bajos todavía están esperando la aprobación oficial final por parte de EEUU. Además de ello, Kiev deberá tener a pilotos y personal de mantenimiento para estas aeronaves ya capacitado, además de crear la infraestructura y la logística necesarias para la operación de los F-16. Cabe señalar, que según los medios occidentales, la formación de los pilotos ucranianos no deja de aplazarse por una variedad de razones. Una de las más recientes ha sido la barrera lingüistica, donde los aviadores tendrán que superar primero un curso de inglés. Con ello, no se sabe ni cuándo lo comenzarán, ni cuánto va a durar, pues Washington aún tiene que aprobarlo. No es la primera vez cuando las peticiones de Ucrania se cumplen con un número considerable de condiciones que retrasan la realización de los compromisos declarados por los países de la OTAN. Uno de los ejemplos más evidentes es la adhesión del país en el bloque militar, para el que han sido planteadas numerosas disposiciones, incluyendo la finalización del conflicto, que no está en la agenda actual del Gobierno del Estado.¿Cuántos cazas van a entregar a Ucrania?El primero en anunciar la entrega de los F-16 para Ucrania por parte de los Países Bajos ha sido, de hecho, era el propio presidente ucraniano. Zelenski declaró que Kiev va a recibir unos 42 cazas de fabricación estadounidense. Sin embargo, a diferencia de Dinamarca, Países Bajos hasta el momento nunca ha declarado el número potencial de aviones para la próxima entrega. Además, la agencia Reuters, citando datos del Ministerio de Defensa neerlandés, indicó que solo 24 de los 42 cazas F-16 de los Países Bajos están actualmente operativos a la espera de ser retirados de servicio a mediados de 2024. Otros 18 aviones están actualmente disponibles para la venta, de los cuales 12 ya han sido vendidos provisionalmente, dejando solo seis unidades disponibles para ser entregados a Ucrania una vez cumplidas todas las condiciones. La misma agencia prestó también atención en que el primer ministro del país, Mark Rutte, afirmó que el Estado "no puede especificar todavía" cuántos de sus 42 podrá entregar a Kiev, lo que desmantela las palabras de Zelenski.Lo que sí dijo es que estos cazas serían suministrados a Kiev a medida que se retiren de la Fuerza Aérea de Países Bajos, lo cual tampoco tiene una fecha concreta debido a los retrasos en las entregas y producción de los F-35A que tendrían que reemplazarlos. En lo que se refiere a Dinamarca, el Ministerio de defensa del país anunció en su comunicado que Ucrania recibirá 19 cazas F-16. No obstante, el ente hizo hincapié en condiciones, ya notadas en la declaración conjunta con Países Bajos, para esta donación, incluyendo "un permiso legal de EEUU", infraestructuras y logísticas necesarias, así como la formación del personal.Lo importante es que, como se desprende del comunicado del organismo militar danés, la entrega "se realizará gradualmente para no afectar la transición planificada de Dinamarca a los aviones de combate F-35".Como especificó la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en una conferencia de prensa, el estado "espera" entregar a Ucrania los seis primeros aviones de combate más cerca de finales del año. Según ella, luego se planea entregar ocho cazas en 2024 y otros cinco en 2025. De acuerdo con sus palabras, "en la actualidad, 70 ucranianos están recibiendo la formación para pilotar F-16 en Dinamarca".¿Cómo comenzó la transferencia de los F-16?La coalición para la formación de los pilotos ucranianos, sin anuncios de entrega, liderada por Bélgica, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, EEUU y el Reino Unido empezó a formarse en mayo de este año. Con ello cabe destacar que Londres no dispone de estas aeronaves en sus Fuerzas Aéreas, razón por la cual no podrá proporcionar un entrenamiento real de su pilotaje.En agosto de este año, el Pentágono confirmó, que el presidente de EEUU, Joe Biden, autorizó a otros países, entre ellos Dinamarca y Países Bajos, a entrenar a militares ucranianos en el pilotaje de cazas F-16.No obstante, el proceso de entrenamiento puede volverse más complejo, afirmó un funcionario estadounidense anónimo al explicar que solo 8 de 32 pilotos ucranianos fueron seleccionados por su fluidez en inglés para la primera ronda de formación, mientras que otros que hablan algo de inglés fueron seleccionados para ser enviados al Reino Unido, donde recibirán cursos del idioma a finales de este agosto de 2023.En este sentido, el portal Military Watch, cita al general de la Fuerza Aérea de EEUU, James Hecker, quien dirige las Fuerzas Aéreas de EEUU en Europa (USAFE), el Mando Aéreo Aliado de la OTAN y las Fuerzas Aéreas de EEUU en África (AFAFRICA). Hecker indicó que los pilotos ucranianos son jóvenes y apenas tienen horas de vuelo, lo que significa que no tienen experiencia de combate. De acuerdo con sus palabras, se necesita tiempo para su formación, y no se espera que se forme una fuerza viable capaz de realizar operaciones importantes antes de 2027.Asimismo, el portal destacó que en este asunto de la entrega de los F-16, EEUU "ha dudado mucho más" que sus socios europeos, ya que el país sigue exportando los F-16, "lo que podría acarrear daños reputacionales provocados por las grandes pérdidas en Ucrania, y esto sería un acontecimiento muy poco bienvenido". Esa misma situación ya ha ocurrido con numerosas armas occidentales ya suministradas a Ucrania: las imágenes de tanques Leopard en llamas, incluidos los modernos Leopard 2A6, así como de vehículos de combate Bradley dañados y abandonados, ya han dado la vuelta al mundo.Por su parte, el jefe interino de la República Popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin, indicó que las FFAA de Rusia se preparan para hacer frente a los F-16. "Por supuesto, nuestras unidades entienden lo que hay que hacer con estos aviones, pero, sin duda, esto puede caracterizarse como las continuas aspiraciones de los países occidentales de seguir alimentando el conflicto, y aquí, desde luego, tales acciones no pueden explicarse por ninguna iniciativa de paz", comentó al respeto.¿Qué tipo de F-16 se va a transferir?Introducido a fines de la década de 1970 y fabricado por General Dynamics y Lockheed Martin, se han producido más de 4.600 unidades de este caza, que se exportó a más de dos docenas de países de todo el mundo durante los casi cincuenta años desde su creación.El F-16 básico viene con un cañón Vulcan M61 de 20 mm para combates aéreos y tiene 9 puntos de suspensión en los que se pueden instalar una variedad de misiles aire-aire, aire-tierra y antibuque, además de bombas de caída libre.Estos incluyen misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, Python (en las versiones israelíes), y los AIM-9 Sidewinder, así como los misiles aire-tierra AGM-88 HARM, JASSM, Maverick y misiles de largo alcance JSOW (Joint Standoff Weapon). Además de una variedad de bombas guiadas y no guiadas, también tiene la capacidad de lanzar misiles antibuque Harpoon y Penguin.Una comparación más adecuada con armas soviéticas sería el MiG-29, que se introdujo en la década de 1980 como respuesta directa al F-16. El MiG cuenta con características superiores de velocidad y maniobrabilidad, pero solo puede transportar unas 4,2 toneladas de armamento, en comparación con las 7.4 toneladas por algunas variantes del F-16.A Kiev le podrían enviar los antiguos F-16A/B, que, aunque han sido parcialmente modernizados, siguen siendo unos aviones fabricados en los años setenta y ochenta. Entre los candidatos para los primeros suministros se encuentran Noruega, Dinamarca y los Países Bajos, la última modificación de cuyos cazas tuvo lugar a principios de la década de 2000 y aún queda a la zaga de las versiones más recientes del F-16, razón por la cual no traerán capacidades fundamentalmente nuevas al campo de batalla.Asimismo, Military Watch desataca que los modelos F-16 Block 70/72 "se fabrican muy lentamente y se comercializan por unos 124 millones de dólares cada uno, con el armamento y las piezas que los acompañan", lo que significa que la transferencia de estos aviones a Ucrania dista mucho de ser viable. De acuerdo con el texto, los F-16 que van a ser suministrados estarán equipados con los mismos armamentos que llevan actualmente los aviones de combate ucranianos de fabricación soviética, como los misiles de crucero europeos Storm Shadow y SCALP y los misiles de crucero antirradiación estadounidenses AGM-88 HARM.Problemas que tendría que solucionar UcraniaLos F-16 necesitan un mantenimiento constante para permanecer en condiciones óptimas de funcionamiento, lo que implica reparación de componentes complejos, sustitución de los averiados, actualizaciones de software para radares y otros sistemas. Dicho tipo de cazas supone la disponibilidad de pistas de aterrizaje largas y en buen estado, de lo que Ucrania carece. En tal caso, para despegar desde pistas más cortas, los pilotos ucranianos deberían operar solo a media carga de combate para así poder despegar con menos recorrido. Además, existe la posibilidad de que los baches dañen el avión o su equipo de a bordo.Este hecho representa un factor importante en el uso de los F-16, dado que uno de los elementos del último servicio de mantenimiento de mitad de vida útil, que los Países Bajos han fijado para 2023, fue la reparación de grietas en el fuselaje. Semejante prolongación de la vida útil de los aviones antiguos implicaba que posteriormente se utilizarían en condiciones adecuadas para ellos, con buenas pistas de aterrizaje, revisiones adecuadas y mantenimiento.De acuerdo con el experto militar ruso, Vladímir Evseév, el Ejército ucraniano se enfrentará a una serie de problemas tras la entrega de los cazas estadounidenses. "Ahora las FFAA de Ucrania tienen que redesplegar constantemente sus propios aviones Su-24M. Está claro que en el caso de recibir los F-16, también tendrán que redesplegarlos constantemente (entre bases aéreas). Al mismo tiempo, los aviones se entregan a Ucrania ya utilizados, es decir, con una vida útil limitada. En segundo lugar, con el redespliegue constante, existe una alta probabilidad de accidentes, dado el bajo nivel de formación de los pilotos", profundizó. El experto indicó también el problema de la carencia en Ucrania de aeródromos que sean adecuados para aviones occidentales, y la necesidad de protección de los F-16 en sus bases. El experto no duda que Rusia destruirá los F-16 en el territorio de Ucrania a medida que vayan llegando. "Occidente hace lo que puede [suministra los F-16]. Y Rusia hará lo que pueda: destruir estos aviones en la medida de lo posible. Y el hecho de que Rusia puede atacar aeródromos ucranianos, lo observamos regularmente", concluyó Evseév.

https://sputniknews.lat/20230818/dinamarca-confirma-que-ya-no-hay-barreras-para-enviar-aviones-de-combate-f-16-a-ucrania-1142777878.html

https://sputniknews.lat/20230817/ucrania-reconoce-que-no-recibira-cazas-f-16-en-2023-habia-grandes-esperanzas-1142724320.html

https://sputniknews.lat/20230817/eeuu-autorizo-el-suministro-de-f-16-a-ucrania-a-traves-de-dinamarca-y-los-paises-bajos-1142767140.html

https://sputniknews.lat/20230820/para-la-otan-y-ucrania-la-realidad-es-dura-1142854457.html

https://sputniknews.lat/20230813/reportan-que-occidente-piensa-preparar-a-kiev-para-otra-contraofensiva-en-2024-1142578942.html

occidente

ucrania

dinamarca

países bajos

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 suministro de armas a ucrania, rusia, occidente, otan, mig, ucrania, dinamarca, países bajos, seguridad, f-16, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, eeuu, 🎖️ especiales militares