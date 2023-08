https://sputniknews.lat/20230813/escasez-de-talentos-produccion-de-cazas-f-35-y-rafale-esta-casi-en-crisis-1142565003.html

"Escasez de talentos": Producción de cazas F-35 y Rafale está casi en crisis

"Escasez de talentos": Producción de cazas F-35 y Rafale está casi en crisis

La producción de cazas occidentales de última generación se enfrenta con problemas profundos en sus cadenas de suministros, lo que afecta al rendimiento total... 13.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-13T16:08+0000

2023-08-13T16:08+0000

2023-08-13T16:08+0000

defensa

f-35

rafale

🛡️ industria militar

j-20

dassault aviation

🌍 europa

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108845/25/1088452557_0:135:2000:1260_1920x0_80_0_0_bbc32d13a6875f68766fbd5584b05de4.jpg

El director financiero de la empresa-fabricante de los cazas de quinta generación F-35 Lockheed Martin, Jay Malave, afirmó en julio que sería necesaria "una inversión amplia y significativa en toda la cadena de suministro" para aumentar su producción y sobrepasar el objetivo actual de 156 aviones al año, recuerda el portal Military Watch. Sus declaraciones ocurren en tanto que el F-35 sigue siendo uno de los cazas más demandados en el mundo, lo que ya ha permitido de recibir miles de millones de dólares en inversiones al programa. Sin embargo, los considerables fondos inyectados en el proyecto hasta el momento no han contribuido en ningún caso a resolver todos los problemas tecnológicos que lo erosionan, ya que estos cazas siguen teniendo a día de hoy casi 800 fallos de rendimiento registrados desde el inicio de su fabricación y nuevos fallos surgen regularmente.Además, como reveló la investigación estadounidense, un fallo de su software avanzado fue la principal causa del accidente con el F-35A de la Fuerza Aérea de EEUU en la base aérea de Hill el 19 de octubre de 2022. La aeronave quedó completamente fuera del control del piloto y no respondía a sus comandos, según el reporte. Se puede recordar también que en 2022 el bajo rendimiento del motor F135 del avión de combate ocasionó decenas de miles de millones de dólares en costos operativos adicionales para fabricante.El artículo destaca que el resultado fallido de 156 aviones al año tampoco cumplía con los objetivos originales de entrega, que eran significativamente superiores. De hecho, solo la Fuerza Aérea de EEUU tenía previsto recibir 110 unidades de los F-35A al año. Al ser el único avión de combate de tal nivel para todo el espacio occidental y disponiendo de una cantidad de contratos e inversiones considerables, el F-35 nunca ha alcanzado las cifras anunciadas de producción, enfrentándose cada vez con nuevas reducciones de planes.Aun en este año se espera, que Lockheed Martin no logrará cumplir su objetivo para 2023 con la alta posibilidad de quedarse cortos por hasta 50 cazas del total planeado para el año (que también fue recortado). Este incumplimiento de los contratos de la fabricación de los F-35, que, cabe destacar que se realiza en varios países, tiene lugar, mientras China, que desarrolló por sí solo sus aviones J-20 de quinta generación, prevé recibir a su disposición 80-100 cazas en 2023 y según los pronósticos, esta cifra aumentará hasta 120 unidades en 2024.De acuerdo con la publicación, las raíces de la deplorable situación para los F-35 se encuentran en la grave "escasez de talentos" y el número insuficiente de trabajadores cualificados en EEUU, lo que repercute en el tiempo de producción de cazas sofisticados y productos complejos de alta tecnología. Dichos factores, como se extrae del texto, "ha tenido implicaciones en todo el sector manufacturero, impulsando una mayor externalización de la fabricación avanzada hacia Asia Oriental en particular".Con ello, la solución de algunos de los factores que llevaron a esta situación requerirá varios años. Mismo peligro para EuropaAsimismo, uno de los únicos cazas occidentales que ha podido sobrevivir a la competencia con aviones estadounidenses debido a varias condiciones políticas y obtener compromisos para fabricar casi 160 unidades, es el Rafale francés.Este avión dispone de una serie de ventajas en comparación con el F-35, entre las que se incluyen menos problemas de rendimiento y fiabilidad, unos costos operativos y de vida útil mucho más bajos y mayor autonomía. Sin embargo, el potencial de combate del avión francés es muy inferior, y "es poco probable que los estados europeos produzcan un caza que opere en la misma liga que el F-35 y el J-20 en un futuro próximo, si es que alguna vez lo lleguen a hacer", indica el artículo.Entretanto, la crisis de producción no ha pasado por alto la industria europea, afectando también sus cadenas de suministro, que siguen deteriorándose. El fabricante del caza, Dassault Aviation, advirtió a mediados de julio de que "esta situación tiene un impacto en el desarrollo y la producción" de sus aviones.Visto todo esto, resume Military Watch, al fabricante francés le va a costar cumplir con sus compromisos y entregar los cazas pedidos a tiempo. De hecho, Dassault tiene una cartera de pedidos de 160 unidades que aún están por entregarse, la mitad de los cuales están destinados a los Emiratos Árabes Unidos en virtud de un contrato firmado en 2021.

https://sputniknews.lat/20230811/tecnicamente-insatisfactorios-belgica-rechaza-la-entrega-de-sus-cazas-de-quinta-generacion-f-35a-1142519256.html

https://sputniknews.lat/20230803/un-fallo-de-software-de-un-f-35-dejo-al-piloto-sin-control-antes-de-estrellarse-1142216262.html

https://sputniknews.lat/20230729/una-liga-propia-china-sobrepasa-a-eeuu-en-terminos-de-adquisicion-de-cazas-de-quinta-generacion-1141786558.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

f-35, rafale, 🛡️ industria militar, j-20, dassault aviation, 🌍 europa, eeuu