¿Por qué Ucrania tiene tanto interés en los aviones de combate F-16?

Los detalles sobre la posible entrega de aviones de combate F-16 a Ucrania siguen siendo turbios, con la Administración Biden sin ofrecer información sobre si Washington suministraría los aviones, mientras que varios de sus principales aliados de la OTAN, incluidos Italia y Polonia ya han indicado que no enviarán los suyos.¿Por qué Ucrania quiere estos aviones?Las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido diezmadas en el transcurso del último año y medio, perdiendo más de sesenta aviones fijos y más de 30 aviones de ala giratoria, incluida la mayor parte de su inventario anterior a febrero de 2022, además de aviones y helicópteros entregados al país por países de la Alianza atlántica. Dado que los inventarios de aviones y helicópteros de fabricación soviética de los exmiembros del Pacto de Varsovia convertidos en países de la OTAN se están agotando, Kiev necesita una nueva fuente de abundantes aviones a precios razonables para continuar las operaciones en el marco del conflicto que mantiene con Moscú. Además, el compromiso de Gran Bretaña y Francia de enviar misiles de crucero lanzados desde el aire de largo alcance, Storm Shadow y SCALP-EG, a Ucrania significa que Kiev puede necesitar un portador para estas armas.Aunque los misiles están diseñados para su uso a bordo de los aviones Tornado, Typhoon, Rafale y Mirage 2000 de Gran Bretaña y Francia, modificarlos para su uso a bordo de un F-16 puede considerarse más fácil que instalarlos a bordo de aviones de fabricación soviética.¿Qué tiene de especial el F-16?La abundante oferta del F-16 es probablemente su mayor punto a favor. Introducido a fines de la década de 1970 y fabricado por General Dynamics y Lockheed Martin, se han producido más de 4.600 fuselajes F-16, y el avión se exportó a más de dos docenas de países de todo el mundo durante sus casi cincuenta años de vida útil. Un número de producción tan grande significa potencialmente muchos aviones baratos de segunda mano, además de las piezas de repuesto que los acompañan. ¿Qué tipo de armas puede llevar el F-16? Aunque originalmente se concibió como un caza de superioridad aérea diseñado para enfrentarse a aviones de combate y bombarderos soviéticos sobre las llanuras de Europa, Medio Oriente y Asia, el F-16 se ha modificado con éxito para servir como un cazabombardero polivalente, principalmente contra naciones y actores no estatales con capacidades de defensa aérea limitadas o inexistentes.El F-16 básico viene con un cañón Vulcan M61 de 20 mm para combates aéreos y tiene 11 puntos fijos en los que se pueden instalar una variedad de misiles aire-aire, aire-tierra y antibuque. Estos incluyen misiles antiaéreos AMRAAM, IRIS-T, Python y Sidewinder, HARM, JASSM, Maverick y misiles de largo alcance JSOW (Joint Standoff Weapon) para atacar objetivos terrestres, una variedad de bombas guiadas y no guiadas, Harpoon y Penguin. Los aviones también pueden transportar bombas nucleares estadounidenses B61 y B83, que tienen un rendimiento explosivo de hasta 400 kilotonelada (a modo de comparación, la bomba nuclear estadounidense lanzada sobre Hiroshima en 1945 tuvo un rendimiento explosivo de "solo" 15 kilotoneladas).¿Cuál es la velocidad máxima y el alcance del F-16?El F-16 tiene una velocidad máxima de hasta unos 2.530 kilómetros por hora y una velocidad de crucero de unos 930 kilómetros por hora. Asimismo, este avión tiene un radio de combate de unos 860 kilómetros, que se puede ampliar drásticamente utilizando tanques de caída, a expensas de la capacidad de llevar armas. Los aviones también se pueden reabastecer de combustible en el aire, aunque es poco probable que Ucrania obtenga tales capacidades, dado que no ha recibido ningún avión cisterna de la OTAN, mientras que sus propios aviones cisterna Ilyushin Il-78 son vulnerables a los ataques rusos de largo alcance. Estados Unidos tiene más de 1.000 F-16 operativos en su inventario contando los aviones volados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Guardia Nacional Aérea, un pequeño número con la Marina, así como la NASA, que los ha utilizado como banco de pruebas aerodinámicas.¿Qué hace famoso al F-16?Los F-16 son algunos de los aviones militares más reconocibles del mundo, con imágenes y videos de su uso en Operational General Storm en 1991, la invasión de Irak en 2003, las operaciones de bombardeo de la OTAN en la exYugoslavia, la guerra en Afganistán y el El bombardeo de Libia en 2011 está grabado en la mente de personas de todo el mundo. Israel, que se convirtió en uno de los primeros aliados de EEUU en recibir los aviones y opera 175 de su variante Block C/I modificada, ha utilizado los aviones ampliamente contra Siria e Irak. Pakistán es otro operador importante de los cazas, desplegándolos repetidamente en escaramuzas con India y sus existencias de aviones soviéticos y rusos MiG-21 y Sukhoi Su-40 MKI. El avión también ha sido utilizado ampliamente por miembros de coaliciones lideradas por Estados Unidos y Arabia Saudita en ataques aéreos en Siria, Irak y Yemen.¿Cuál es el equivalente ruso del F-16?Observadores occidentales han comparado a menudo el F-16 al Sukhoi Su-35, un caza ruso de superioridad aérea polivalente de cuarta generación desarrollado en la década de 1980 e introducido en servicio con el ejército ruso a mediados de la década de 2010, y modificado para incorporar elementos de aviones de quinta generación. Sin embargo, una comparación más adecuada sería el MiG-29, que se introdujo en la década de 1980 como respuesta directa al F-16. El MiG cuenta con características superiores de velocidad y maniobrabilidad, pero solo puede transportar unos 3.500 kilogramos de armamento, en comparación con los 7.700 kilogramos por algunas variantes del F-16, lo que lo convierte en un verdadero jet centrado en la superioridad aérea. El MiG también tenía otra ventaja: motores gemelos en comparación con la única planta de energía del F-16, lo que significa que, en caso de una emergencia, el MiG-29 teóricamente tendrá más posibilidades de regresar a una base aérea amiga que su contraparte estadounidense. ¿Los pilotos ucranianos ya están entrenando para volar los F-16? Estados Unidos dio luz verde formalmente al entrenamiento de pilotos ucranianos la semana pasada, con un funcionario de la Casa Blanca indicando que el proceso "tendrá lugar fuera de Ucrania en sitios en Europa y requerirá meses para completarse". Washington espera "comenzar este entrenamiento en los próximos meses".Una evaluación de la Fuerza Aérea de los EEUU obtenida por los medios estadounidenses indicó que el entrenamiento probablemente tomaría alrededor de cuatro meses, muy por debajo de los 18 meses estimados previamente. Los recortes en el tiempo de entrenamiento probablemente significarán una reducción de la eficiencia en el combate.

