Pilotos ucranianos realizarán la primera fase de entrenamiento para los F-16 en el Reino Unido

Los últimos anuncios de los aliados de la OTAN demuestran que Occidente se prepara para ampliar la ayuda militar a Kiev. Varios países postularon su... 25.05.2023, Sputnik Mundo

La coalición está liderada por Bélgica, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, EEUU y el Reino Unido. Este último país recibirá alrededor de 20 pilotos de Ucrania para la primera etapa de entrenamientos, procede de un artículo de Foreign Policy. Con ello cabe destacar que Londres no dispone de estas aeronaves en sus Fuerzas Aéreas, razón por la cual no podrá proporcionar un entrenamiento real de su pilotaje.Cabe destacar, que hasta el momento no se ha informado oficialmente de la entrega a Ucrania de cazas de fabricación occidental. Además, se desconocen los detalles de la prestación de los F-16 y si se exigen a Kiev que pague. La publicación señala que Países Bajos "estará encantado de vender" los antiguos F-16, mientras los sustituye con nuevos F-35 estadounidenses. Asimismo, Noruega ya ha realizado el proceso de transición a los F-35 más avanzados que sus predecesores. Una emisora nacional informó que los F-16 noruegos terminaron su misión de mantenimiento de la defensa del país en 2022. El ministro de Defensa noruego, Bjorn Arild Gram, declaró en la entrevista para este medio que Oslo apoya el entrenamiento de pilotos militares ucranianos en los F-16."Noruega estudiará diversas formas de contribuir a la formación del personal ucraniano en los cazas F-16", indicó, añadiendo que el Gobierno está estudiando su contribución.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Moscú destacó que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Occidente, al nutrir de armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa actividad tendrá un efecto negativo.

