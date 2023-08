https://sputniknews.lat/20230820/para-la-otan-y-ucrania-la-realidad-es-dura-1142854457.html

Para la OTAN y Ucrania, "la realidad es dura"

Hay una escena icónica en la película de culto de 1990 'Reality Bites' ('Bocados de realidad', 'La dura realidad' o 'Generación X'), en la que Lelaina... 20.08.2023

Luego responde a sus preguntas con un lastimero "no lo s茅".Al ver a los funcionarios de la OTAN y de Ucrania esforzarse por comprender la realidad de la situaci贸n en la que se encuentran, con la tan esperada y anticipada contraofensiva tambale谩ndose frente a la defensa rusa, que ha demostrado ser impenetrable, las palabras de Lelaina me vinieron inmediatamente a la mente.Ucrania ha enviado las 煤ltimas de sus reservas estrat茅gicas, dirigidas por la 82陋 Brigada de fuerzas aerotransportadas, a la batalla por el pueblo de Rabotino, en Zaporozhie. Aqu铆, en los campos en barbecho por las condiciones del conflicto, las mejores fuerzas de Ucrania han sido destripadas por los defensores rusos que se han negado a ceder. Seg煤n la experiencia de los elementos de vanguardia de la 82陋 Brigada, a ellos tambi茅n les espera este destino.Con la reserva estrat茅gica ucraniana desplegada y pronto derrotada, Ucrania y sus supervisores de la OTAN ya no disponen de fuerzas significativas capaces de influir en el desarrollo de las batallas que se libran a lo largo de la l铆nea del frente de unos 1.600 kil贸metros entre los Ej茅rcitos de Ucrania y Rusia.Rusia, mientras tanto, mantiene una reserva no utilizada de unos 200.000 efectivos frescos, bien entrenados y equipados, que se est谩n preparando para entrar en combate. Cuando finalmente se involucren, Ucrania carecer谩 de los recursos necesarios para defenderse de su ataque, lo que supondr谩 el momento culminante de una campa帽a rusa dise帽ada precisamente para conseguir este resultado: el colapso de la capacidad ucraniana para mantener un combate terrestre a gran escala.La realidad muerde.La situaci贸n ha llegado a ser tan grave que Stian Jenssen, el jefe de gabinete del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, opin贸 ante una audiencia noruega que una soluci贸n para el fin del conflicto con Rusia "podr铆a ser que Ucrania cediera territorio y obtuviera a cambio el ingreso en la OTAN".Pero incluso en este caso, Jenssen estaba delirando. Mientras que la realidad dicta que Ucrania nunca recuperar谩 sus antiguos territorios de Jers贸n, Zaporozhie, Donetsk, Lugansk y Crimea y que la opci贸n m谩s sensata ser铆a conceder la inevitabilidad de una victoria rusa, evitando al mismo tiempo la posibilidad de perder a煤n m谩s territorios, Jenssen parec铆a olvidar que uno de los principales objetivos detr谩s de la decisi贸n rusa de iniciar la operaci贸n militar era impedir que Ucrania se uniera a la OTAN.Solo alguien totalmente alejado de la realidad podr铆a articular un escenario en el que Rusia concediera una cuesti贸n vinculada a su supervivencia existencial (es decir, la expansi贸n de la OTAN en Ucrania) a cambio de aceptar un hecho ya consumado: el control ruso de los antiguos territorios ucranianos.Tanto el Gobierno ucraniano como el jefe de Jenssen, Stoltenberg, se opusieron a la idea de un cambio de territorios por la adhesi贸n en la OTAN. "La OTAN apoyar谩 a Ucrania hasta que gane el conflicto", afirm贸 Stoltenberg en una reuni贸n de periodistas en Oslo un d铆a despu茅s de la metedura de pata de Jenssen, dando a entender que el argumento de Ucrania de que una condici贸n clave para la resoluci贸n del conflicto segu铆a siendo expulsar a Rusia de todos los antiguos territorios ucranianos liberados por las tropas rusas y reclamados por Rusia como resultado de los referendos celebrados en 2014 (para Crimea) y 2022 (para los otros cuatro territorios).Pero cada vez est谩 m谩s claro que la realidad se impone a los deseos. No hay ninguna posibilidad de que Ucrania alcance sus objetivos declarados, algo que reflejaron los comentarios de Jennsen y no los de Stoltenberg. La OTAN lucha por generar nuevas fuentes de equipamiento para el r谩pidamente mermado Ej茅rcito ucraniano, que ha perdido gran parte de los tanques, veh铆culos blindados de combate y sistemas de artiller铆a proporcionados por la OTAN y otras naciones en preparaci贸n para la fracasada contraofensiva.Equipos que antes se consideraban demasiado provocadores, como el caza F-16, han recibido ahora luz verde para su entrega a Ucrania. Pero nada de esto importa: aunque Ucrania recibiera todo lo que quisiera, el hecho es que no puede generar la fuerza viva, ni en cantidad ni en calidad, necesaria para manejar de forma competente ese equipamiento en un campo de batalla moderno contra el Ej茅rcito ruso que, desde cualquier punto de vista honesto, ha salido de este conflicto como la fuerza de combate m谩s letal y capaz del mundo.Tanto EEUU como la OTAN se debaten sobre c贸mo gestionar una situaci贸n en la que una victoria estrat茅gica rusa es inevitable. Aunque Jenssen expres贸 posteriormente su arrepentimiento por su sugerencia de un intercambio de territorios por la membres铆a, lo cierto es que la postura de l铆nea dura de Ucrania respecto a las condiciones que aceptar谩 para la finalizaci贸n del conflicto no es realista, y cuanto m谩s tiempo sigan los aliados y socios de Ucrania siguiendo el juego a esa fantas铆a, m谩s dif铆cil ser谩 el camino hacia una eventual soluci贸n.De hecho, el reciente rechazo del ministro de Exteriores ruso, Sergu茅i Lavrov, a negociar con Occidente el fin del conflicto as铆 lo demuestra. Lavrov cit贸 como raz贸n principal de la postura rusa el hecho de que cualquier negociaci贸n de este tipo ser铆a poco m谩s que un 'truco t谩ctico' dise帽ado para dar al Ej茅rcito ucraniano la oportunidad de descansar y reconstruirse.Cada vez parece m谩s probable que el final del conflicto adopte la forma de una capitulaci贸n, no de una negociaci贸n, en la que Ucrania desempe帽e el papel del Jap贸n imperial en una repetici贸n de la ceremonia de rendici贸n de septiembre de 1945 en la bah铆a de Tokio a bordo del USS Missouri. Los t茅rminos de tal escenario ser铆an incondicionales, la derrota de Ucrania total y la ruta de la OTAN sin paliativos. Los responsables ucranianos y de la OTAN har铆an bien en reflexionar sobre esta realidad antes de decidir continuar el conflicto hasta el 煤ltimo ucraniano.Las condiciones rusas que se establecieron en el acuerdo de paz que Ucrania rubric贸 antes de echarse atr谩s bajo la presi贸n del ex primer ministro brit谩nico Boris Johnson parecen estar sobre la mesa, excepto para los territorios reci茅n adquiridos por Rusia. La alternativa, como explic贸 recientemente el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, a una periodista ucraniana, podr铆a ser el desmembramiento de Ucrania, donde lo que quedara de la naci贸n fuera una pat茅tica sombra de lo que fue, despojada de viabilidad econ贸mica.La realidad, en efecto, muerde.

2023

