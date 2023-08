https://sputniknews.lat/20230817/seymour-hersh-la-cia-ya-habia-alertado-que-la-contraofensiva-ucraniana-iba-a-fracasar-1142760702.html

Seymour Hersh: la CIA ya había alertado que la contraofensiva ucraniana iba a fracasar

17.08.2023

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en ingl茅s) notific贸 al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que era poco probable que la contraofensiva ucraniana infligiera una derrota a Mosc煤, de acuerdo con este periodista que cit贸 a un funcionario de inteligencia del pa铆s norteamericano.De acuerdo con esta versi贸n, Blinken se dio cuenta de que Washington y Kiev "no ganar谩n el conflicto" contra Rusia, pero no quer铆a ser "el buf贸n de la corte" de la Administraci贸n Biden en relaci贸n con la crisis ucraniana.Ucrania lanz贸 una contraofensiva a principios de junio contra las posiciones rusas fuertemente atrincheradas en las regiones del Donb谩s, Jers贸n y Zaporozhie. Sin embargo, no logr贸 avances sustanciales y pag贸 con decenas de miles de vidas ucranianas y cientos de veh铆culos blindados proporcionados por la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN), ya que las fuerzas ucranianas fueron incapaces de alcanzar siquiera las primeras l铆neas defensivas rusas importantes en dos meses y medio.El beb茅 de Jake SullivanEl funcionario de inteligencia citado por Hersh tambi茅n ofreci贸 nuevos detalles sobre las motivaciones de la Administraci贸n Biden para celebrar la Cumbre de Paz de Yeda, en Arabia Saudita, a principios de agosto una reuni贸n que termin贸 fracasando despu茅s de que Mosc煤 curiosamente fuera excluida de la lista de invitados. Sin embargo, desde antes, Washington vendi贸 la idea de que ese encuentro era una victoria. "Yeda fue el beb茅 de [el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake] Sullivan", dijo el funcionario, quien plane贸 que fuera "el equivalente de Biden" al Tratado de Versalles de Woodrow Wilson al final de la Primera Guerra Mundial."La gran alianza del mundo libre reunida en una celebraci贸n de victoria tras la humillante derrota del odiado enemigo para determinar la forma de las naciones para la pr贸xima generaci贸n. Fama y gloria. Ascenso y reelecci贸n. La joya de la corona iba a ser el logro de Zelenski de la rendici贸n incondicional de Putin tras la ofensiva rel谩mpago de primavera. Incluso estaban planeando un juicio tipo Nuremberg en el tribunal internacional, con Jake como nuestro representante. Una cagada m谩s, pero 驴qui茅n lleva la cuenta? Se presentaron 40 naciones, todas menos seis en busca de comida gratis tras el cierre de Odesa", coment贸 el funcionario.A pesar de las crecientes preocupaciones internas sobre la viabilidad de la contraofensiva ucraniana, el ganador del Premio Pulitzer cree que Estados Unidos seguir谩 promoviendo un enfoque ilusorio de la crisis ante el pueblo norteamericano, incluso cuando "el final" se acerca y "las evaluaciones suministradas por Biden al p煤blico son sacadas de una tira c贸mica".

