"Un intento infructuoso": embajador ruso critica negociaciones sobre Ucrania en Arabia Saudita

"Un intento infructuoso": embajador ruso critica negociaciones sobre Ucrania en Arabia Saudita

Las conversaciones sobre el conflicto en Ucrania realizadas el 5 y el 6 de agosto en Arabia Saudita no pueden dar resultado porque Rusia no participó en ellas... 08.08.2023

"Me gustaría entender cómo es posible discutir cuestiones relacionadas con la seguridad de Rusia sin tener en cuenta nuestros intereses nacionales", criticó el representante de la Federación de Rusia. También afirmó que las negociaciones en Yeda fueron un "intento infructuoso" de parte de Washington para difundir narrativas que no corresponden a la realidad. Por ello, dijo, no puede decirse que hubo algún éxito diplomático tras las conversaciones. Según Antónov, el objetivo de la Casa Blanca en dicha reunión en Arabia Saudita fue tratar de mostrar "una imagen positiva" del supuesto respaldo estadounidense a los países del Sur Global, en un intento por "aislar a Rusia". El embajador ruso en Estados Unidos indicó que en Yeda no hubo una posición unificada sobre cómo avanzar en la resolución de la crisis ucraniana y recordó que no se dio el apoyo a la supuesta "fórmula de paz" impulsada por Kiev. Desde el Ministerio de Exteriores del país euroasiático también hubo una postura firme sobre las negociaciones en el país árabe. La titular de esa dependencia, María Zajárova, consideró "absurdo" que se trate de resolver el conflicto en Ucrania sin la presencia de Rusia. "Resolver la situación sobre el terreno y refrendarla a nivel político (...), sin la participación de Rusia, es un absurdo, un sinsentido", comentó Zajárova.Arabia Saudita celebró un encuentro internacional en Yeda, a nivel de asesores de seguridad nacional, en un intento de encontrar una solución a las tensiones en Europa del Este. Sin embargo, Rusia no fue invitada. Moscú declaró reiteradamente que está lista para las conversiones de paz, pero Kiev prohibió celebrarlas legislativamente y sigue pidiendo a Occidente más armas para sus contraofensivas. Al tiempo que Estados Unidos hablaba sobre supuestas conversaciones de paz, desde Washington ya hay autorización para enviar tanques Abrams a las tropas ucranianas e incluso el presidente Joe Biden prepara una petición al Congreso de su país para avalar nuevos envíos de dinero y equipo militar al Gobierno de Volodímir Zelenski, según informó la cadena CNN.

