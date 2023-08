Zelenski podría perder el apoyo de su cúpula militar en medio de la fallida contraofensiva

https://sputniknews.lat/20230815/zelenski-podria-perder-el-apoyo-de-su-cupula-militar-en-medio-de-la-fallida-contraofensiva-1142645625.html

El artículo, publicado el domingo 13 de agosto, afirma que cada vez hay más pruebas de que la incapacidad de Kiev para penetrar las defensas rusas sugiere que el conflicto en Ucrania podría estar llegando a una conclusión decisiva.De acuerdo al medio, la muy publicitada contraofensiva del régimen liderado por el presidente Volodímir Zelenski ha sido un "fracaso", evaluación compartida previamente por numerosos medios occidentales y hasta funcionarios estadounidenses.Por este motivo, indica el diario, es que el Gobierno del presidente Joe Biden está pidiendo unos 20.000 millones de dólares de ayuda financiera adicional para el régimen de Kiev, propuesta que, ironizan, tiene más que ver con brindar apoyo psicológico a Zelenski en un momento difícil.Sin embargo, aclara el diario, es posible que el Congreso norteamericano no apruebe en esta ocasión la "extravagante solicitud de dinero" del mandatario demócrata.En Estados Unidos, observa el Asia Times, "las preocupaciones van desde el agotamiento de las reservas estratégicas hasta la prolongación de un conflicto que parece cada vez más que terminará en una derrota de Ucrania. Si bien la oposición está muy por debajo de la mayoría, más reveses en el campo de batalla podrían hacer que el Congreso cambie de opinión sobre las solicitudes financieras onerosas".Al respecto, una cosa es cierta, afirman: es poco probable que algún político de Washington pueda movilizar el apoyo público para seguir enviando fondos a Ucrania con fines bélicos.Perspectiva sombría para Kiev en el campo de batallaMás adelante, la nota detalla la fortaleza del Ejército ruso en numerosas regiones, tildando de "inteligente" la gestión militar de Moscú, y contrastándola con la baja moral de los soldados ucranianos en el campo de batalla, añadiendo que "ha habido informes de unidades ucranianas que se niegan a luchar".Además, señalan que pese a los intentos de Zelenski de volver a controlar Artiómovsk, liberada por Rusia el pasado mayo, la información más reciente es que los primeros avances de los soldados ucranianos al sur y norte de la ciudad han sido rechazados por el Ejército ruso."Cualquier esperanza que Zelenski pueda tener de crear una victoria sobre las cenizas de Artiómovsk parece no haberse materializado", sentencian.Zelenski pierde apoyo entre los militaresLa aventura de Artiómovsk, una vez que fracase, podría crear un gran problema interno para Zelenski, explica el diario, ya que profundizaría los crecientes desencuentros entre el líder del régimen de Kiev y la cúpula militar.Según reportes periodísticos, el actual ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, quien además representó a Zelenski para obtener armas de Europa y Estados Unidos, podría ser enviado como embajador al Reino Unido, uno de los principales promotores de la escalada bélica de Kiev.Los candidatos a reemplazarlo en su mayor parte carecen de experiencia y no tienen conexión con lo que sucede en el campo de batalla, indica el diario, lo que significaría otra mala noticia para el líder ucraniano, reitera el medio."Nadie puede decir con certeza si el Ejército de Ucrania aún apoya a Zelenski, pero a medida que aparecen más y más grietas en Kiev, es bastante posible que quieran tomar el asunto en sus propias manos. Si eso sucede, es probable que Zelenski sea depuesto", concluyen.

