https://sputniknews.lat/20230809/no-pueden-tapar-los-hechos-medios-de-occidente-admiten-una-derrota-ominosa-de-biden-en-ucrania-1142438896.html

Los medios occidentales admiten una "derrota ominosa" de EEUU en Ucrania

Los medios occidentales admiten una "derrota ominosa" de EEUU en Ucrania

Los medios occidentales admitieron recientemente que el ejército ucraniano se ha estancado. ¿Qué hay detrás de este cambio abrupto de opinión sobre la... 09.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-09T23:39+0000

2023-08-09T23:39+0000

2023-08-10T00:10+0000

eeuu

joe biden

volodímir zelenski

washington

ucrania

ministerio de defensa de rusia

leopard

contraofensiva

defensa

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0a/1142443000_0:111:3078:1842_1920x0_80_0_0_fe0ba5523dfa6de8953df72ae3179f41.jpg

Tras haber elogiado la resolución del régimen de Kiev y el ingenio de las fuerzas armadas ucranianas durante bastante tiempo, la prensa dominante de Estados Unidos ha cambiado repentinamente de tono y se ha visto obligada a admitir que la contraofensiva ucraniana ha fracasado. Algunos medios estadounidenses incluso llegaron a informar que las tácticas militares estadounidenses habían resultado casi inútiles en el campo de batalla de Ucrania."Después de dos meses, la prensa estadounidense finalmente se está dando cuenta de que la contraofensiva ucraniana va extremadamente mal", dijo a Sputnik el periodista independiente, Daniel Lazare. Desde el comienzo de la contraofensiva hasta el 4 de agosto, Ucrania había perdido más de 43.000 soldados y más de 4.900 unidades de armas diversas, incluidos 26 aviones, nueve helicópteros, 1.831 tanques. Así como otros vehículos de combate blindados, entre los que destacan 25 tanques Leopard de fabricación alemana, siete tanques con ruedas AMX de fabricación francesa y 21 vehículos de combate de infantería (IFV) Bradley de fabricación estadounidense, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa de Rusia. En ese sentido, la tasa de deserción de Ucrania es tan alta que con dificultad podría ser ignorada por los políticos occidentales y la prensa corporativa."CNN está diciendo las cosas tal como las ve, a su propia forma, limitada. Y después de meses de propaganda a favor del Pentágono, donde CNN esencialmente siguió la línea del Departamento de Defensa hasta el final, ahora se da cuenta de que, esencialmente, no puede hacer eso por mucho más tiempo, ya que los hechos están fuertemente en su contra. Entonces CNN, The New York Times, Politico, etc., se ven obligados a reconocer la realidad de lo que está sucediendo en Ucrania. Y es extremadamente negativo desde una perspectiva estadounidense. Creo que es un proceso de sobriedad. Están alertando a sus lectores sobre cuán peligrosa y negativa se está volviendo la situación en Ucrania en términos de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y, por lo tanto, los están preparando para lo peor que está por venir. Pero es honesto, en el sentido de que nadie está sobornando a CNN y no tiene ningún motivo oculto en mente. Simplemente está diciendo la verdad a su manera, políticamente distorsionada y tonta", continuó. Con todo, quienes han seguido el conflicto de Ucrania desde el principio se han dado cuenta de que los pronósticos de los medios estadounidenses no funcionan. Entonces, para ellos, el fracaso de la contraofensiva ucraniana no fue una sorpresa, a decir del periodista independiente y analista geopolítico estadounidense, Max Parry."Encuestas recientes, incluso publicadas por CNN, muestran que la marea de la opinión pública se está volviendo en contra de enviar más ayuda a Ucrania, pero la Casa Blanca continúa solicitando más municiones para Kiev. Eventualmente, la administración Biden se enfrentará a la situación a medida que nos acerquemos al año electoral y el pueblo estadounidense se da cuenta de que ha sido engañado por los medios y Washington", continuó el periodista.La contraofensiva estancada: contraproducente para Biden y los demócratasLa prensa estadounidense ha advertido que la "ofensiva ucraniana estancada" podría representar un gran problema político para el presidente Volodímir Zelenski en Estados Unidos. Sin embargo, no es el futuro político de Zelenski el que está en juego: es probable que Joe Biden y su equipo enfrenten repercusiones antes de las elecciones de 2024, según Lazare."Todo depende de este conflicto", dijo Lazare. "La fortuna política de Joe Biden, los demócratas, el futuro mismo de la democracia estadounidense y el hecho de que la ofensiva parece estar fallando significa que las perspectivas de Joe Biden se ven extremadamente sombrías. No sabemos cómo funcionará todo esto, pero claramente la contraofensiva está irremediablemente empantanada. Hay pocas posibilidades de cualquier tipo de avance antes de la caída. Y creo que, una vez más, Estados Unidos se ha metido en un verdadero lío militar".Algunos observadores estadounidenses sugieren que Biden no tiene una estrategia coherente en Ucrania y, lo que es peor, no tiene un plan B para salvar las apariencias. A principios de esta semana, en su página de Twitter (ahora X), Robert F. Kennedy Jr., aspirante presidencial demócrata, acusó al presidente y al ex primer ministro británico, Boris Johnson, de interrumpir el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en marzo de 2022."¿Vale la pena el costo que ya se está pagando: decenas de miles de jóvenes y familias muertos?" escribió Kennedy en Twitter el 7 de agosto: "¿Miles de millones de dólares estadounidenses drenados de nuestros bancos de alimentos, nuestros hospitales, nuestras escuelas y, en cambio, detonados en cielos extranjeros para arrancar la carne joven de los huesos? Facturas de gas más altas; precios de comestibles más altos; facturas de servicios públicos más altas; costos de vivienda y muy poco dinero en su cuenta bancaria para pagarlos? Dígame, presidente Biden, ¿cómo vale todo esto para pelear una guerra que podría haber terminado un mes después de que comenzó?".

https://sputniknews.lat/20230808/rusia-ganara-la-vision-de-john-mearsheimer-sobre-el-futuro-del-conflicto-en-ucrania-1142341320.html

https://sputniknews.lat/20230804/la-contraofensiva-ucraniana-muestra-el-fracaso-de-la-estrategia-militar-estadounidense--1142264128.html

https://sputniknews.lat/20230804/los-soldados-se-encuentran-en-un-gran-problema-por-que-la-contraofensiva-ucraniana-fracasa--1142231964.html

eeuu

washington

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, volodímir zelenski, washington, ucrania, ministerio de defensa de rusia, leopard, contraofensiva, 🛡️ fuerzas armadas, 📰 suministro de armas a ucrania, rusia