La afirmación de John Mearsheimer tiene lugar en un contexto muy peculiar. Cabe recordar que el actual Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, dejó muy claro que Ucrania no sería admitida en la alianza hasta que hubiera vencido a los rusos. En otras palabras, primeramente Ucrania necesita vencer a Rusia en términos militares antes de poder ingresar en la Alianza Atlántica. En caso de derrota, como señala Mearsheimer, Kiev no tendrá ninguna condición para ver cumplido su deseo de formar parte de la ella.Como escolástico, John Mearsheimer es una de las voces más respetadas en el estudio de las relaciones internacionales y uno de los principales representantes del pensamiento neorrealista, desarrollado sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de 1970. Desde entonces, el neorrealismo se ha convertido en la teoría más dominante en el mundo académico y en los análisis de la coyuntura internacional, gracias a las contribuciones de Mearsheimer y del también respetado teórico Keneth Vals.Además, la comprensión neorrealista de la realidad internacional (defendida por Mearsheimer) se fundamenta en cinco postulados centrales:"Una preocupación legítima": las reflexiones de Celso Amorim sobre Rusia y el conflicto en UcraniaTeniendo en cuenta todo esto, Mearsheimer, con razón, fue una de las principales voces en condenar el comportamiento de la OTAN de expandir el bloque militar cerca de las fronteras rusas sin comprender que tal avance tendría consecuencias para el sistema internacional. En entrevistas concedidas durante las primeras semanas del conflicto, Mearsheimer llamó la atención sobre la falta de empatía de Occidente hacia las legítimas preocupaciones de seguridad de Moscú con respecto a la Alianza Atlántica.No por casualidad, Mearsheimer a menudo proponía un ejercicio imaginativo para provocar a su audiencia. El ejercicio consistía en preguntar a sus interlocutores sobre lo que Estados Unidos emprendería si, digamos, México o Canadá resolvieran formar parte de una alianza militar liderada por Rusia o China. No hace falta decir aquí ni siquiera cuál sería la respuesta.De hecho, la última cumbre de la OTAN en Vilna acaba de confirmar la naturaleza agresiva del bloque, que planea aumentar el número de sus tropas e infraestructura militar alrededor de Rusia. En medio de este escenario, reclama Mearsheimer, era de esperar que Moscú reaccionara, aunque a través de su poder duro, para defender sus intereses de seguridad en el espacio postsoviético.El avance de la operación especial militar rusaDespués de todo, según la visión neorrealista, la expansión indefinida de bloques militares, tales como la OTAN, representa una amenaza potencial para aquellos Estados contra los que estos bloques parecen dirigirse. Fue en este sentido que a partir de los años 2000 Moscú comenzó a criticar vehemente la ampliación de la Alianza Atlántica en Europa.Sin embargo, el hecho de que Occidente se considere como el legítimo 'vencedor' de la Guerra Fría dió por resultado el sumirse en su ignorancia ante las demandas y preocupaciones de Rusia en Europa Oriental, siendo esa una de las principales razones por las que Moscú tuvo que empezar su operación militar especial en febrero del 2022.Sobre el conflicto en Ucrania, por su parte, Mearsheimer señala que hoy ambas partes están profundamente comprometidas a ganar el enfrentamiento por la vía armada. Sin embargo, en un principio la situación era bastante diferente. Primeramente, Zelenski se mostró propenso a iniciar negociaciones con Vladímir Putin, en cuanto a encontrar un camino para el alto el fuego.Sin embargo, conforme la participación directa e indirecta de Occidente fue aumentando con el tiempo, la disposición de Zelenski a negociar disminuyó gradualmente, culminando en el debilitamiento de los mecanismos del diálogo entre rusos y ucranianos, así como en el sabotaje de los acuerdos de paz.Moscú afirma que Kiev rechaza todas las iniciativas de mediación del Sur globalDe esto se deduce que Occidente convirtió el conflicto en Ucrania en una guerra de poder contra Rusia, a costa de las vidas de los propios soldados ucranianos y de las legiones extranjeras que luchan a favor de Kiev. En este contexto, el único resultado alcanzado hasta el momento por Occidente es el aumento en el número de bajas ucranianas en el marco de una lenta contraofensiva, que ya viene comprometiendo seriamente las reservas estratégicas de Kiev. Esto ha sido, como recuerda Mearsheimer, una situación desastrosa para Ucrania, y que sólo hace que la victoria rusa en el conflicto esté cada vez más cerca.Nada más para los señores de la guerra en Estados Unidos y Bruselas. Ahora bien, siempre ha estado claro para el propio John Mearsheimer que Estados Unidos fue el principal actor responsable de causar la crisis en Ucrania. Eso es porque la Casa Blanca fue quien impulsó las políticas de expansión de la OTAN hacia el Este, haciendo que Rusia viera en ese movimiento una amenaza existencial para su seguridad.En resumen, como reflexionó Mearsheimer, Moscú no estaba interesado en dominar Ucrania, sino en evitar que se convirtiera en un trampolín de ataque contra Rusia en su frontera sur, que está compuesta por estepas. Después de todo, el aspecto determinante para comprender las causas del conflicto no está en la engañosa narrativa occidental sobre Rusia, sino en las interpretaciones de Moscú en cuanto a las acciones de la OTAN durante los últimos años. Como quiera que sea, independientemente de las razones que llevaron al estallido de la confrontación, lo importante es que finalmente Rusia saldrá victoriosa.

