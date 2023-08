https://sputniknews.lat/20230830/como-enfurecio-zelenski-a-biden-durante-su-primer-encuentro-1143194954.html

¿Cómo "enfureció" Zelenski a Biden durante su primer encuentro?

La primera reunión entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su par estadounidense, Joe Biden, resultó ser un auténtico escándalo, informa 'The... 30.08.2023, Sputnik Mundo

Durante el primer encuentro de políticos en el verano boreal de 2021, Zelenski se comportó de forma poco profesional, abrumando a su homólogo estadounidense con "una larga lista de exigencias", destacó el medio. En particular, el líder ucraniano pidió el ingreso de Ucrania en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), pero al mismo tiempo expresó su opinión de que Francia y Alemania abandonarían la alianza, y calificó el bloque de "reliquia del pasado con una importancia menguante".Foer también afirmó que Zelenski consideraba a Biden débil por su decisión a principios de 2021 de renunciar a las sanciones contra una empresa rusa que construía un gasoducto a Alemania, el Nord Stream 2. "Incluso los más fervientes partidarios de Zelenski en la Administración [Biden] estaban de acuerdo en que había cruzado la línea", cita The Guardian en referencia al libro.El propio Biden, según el autor, tampoco "tenía buena opinión" sobre su par ucraniano, sobre todo por sus relaciones amistosas con el senador republicano Ted Cruz.Foer reveló asimismo que Zelenski buscó mucho tiempo una reunión con el expresidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, no lo logró porque se negó a ayudar al entonces mandatario de EEUU a "buscar trapos sucios sobre sus rivales, incluido Biden".En palabras del periodista, Zelenski sentía "un resentimiento persistente por ese episodio" y parecía culpar a Biden, al menos inconscientemente, "por la humillación y vergüenza política que sufrió".Según la editorial Penguin Random House, que gestiona la publicación, el libro se basa en "un acceso sin precedentes al estrecho círculo de asesores que han rodeado a Biden durante décadas". Al mismo tiempo, la crítica señala que Foer no proporciona citas exactas ni fuentes directas en el libro.

