"El factor real no es Ucrania": Orban arremete contra EEUU por el conflicto armado en Europa

"El factor real no es Ucrania": Orban arremete contra EEUU por el conflicto armado en Europa

30.08.2023

Sin la ayuda occidental, los ucranianos "no son competitivos" y, por tanto, EEUU tiene las llaves de la paz en la región, afirmó el alto funcionario en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson. Así, cuando se le pidió comentar la opinión difundida en EEUU de que Ucrania va ganando, Orban respodió que "es mentira" y "es imposible". "Todo el que entienda de política, de lógica, de cifras, de datos, [se dará cuenta de que Kiev] no tiene ninguna posibilidad", agregó. En este contexto, Orban comentó también que en Occidente no entienden bien la mentalidad rusa, en particular, el que los rusos no renunciarían nunca a su líder y evitarían por todos los medios la desintegración del país y lo defenderían. Además, prosiguió, invertirán más y producirán más armas que sus oponentes. "Así que no malinterpreten a los rusos", advirtió.En opinión del primer ministro, las FFAA ucranianas se quedarán sin soldados antes que Rusia. Cuando Carlson apuntó que ya cientos miles de ucranianos resultaron muertos, Orban añadió que entre ellos había húngaros étnicos.Asimismo, declaró que un intento por parte de cualquier país occidental de enviar sus soldados a Ucrania significaría una "guerra directa" entre Occidente y Rusia. "Acabaríamos inmediatamente en la Tercera Guerra Mundial. Así que este es un momento muy peligroso", aseveró.Los rusos, prosiguió el funcionario, no renunciarán a su líder, evitarán la desintegración del país y lo defenderán, invertirán más y producirán más armas que sus oponentes. Al preguntarle por lo que haría si estuviera al frente de la OTAN y fuera el mandatario estadounidense, contestó que firmaría inmediatamente la paz y devolvería a su puesto al expresidente de EEUU Donald Trump. Si Washington quisiera restablecer la paz "mañana por la mañana", podría hacerlo, agregó el primer ministro húngaro."Por supuesto, se trata de los ucranianos, no se les puede ignorar, deben participar, pero el factor real no es Ucrania", explicó.Orban también calificó de "completamente irreal" la idea occidental de arrebatar Crimea a Rusia, y de "error" la de buscar el debilitamiento del "Gobierno fuerte" en el país euroasiático.Rusia lanzó la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

