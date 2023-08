https://sputniknews.lat/20230830/el-parlamento-indonesio-pide-la-pronta-adhesion-del-pais-a-los-brics-1143178387.html

El Parlamento indonesio pide la pronta adhesión del país a los BRICS

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente del Parlamento indonesio para Asuntos Económicos, Said Abdullah, instó al Gobierno a acelerar el proceso de adhesión de... 30.08.2023, Sputnik Mundo

"Esperamos que Indonesia pueda unirse pronto a los BRICS, aunque el presidente [indonesio Joko] Widodo dijo que aún estaba considerando nuestra adhesión [a la alianza]", anunció Said Abdullah en una reunión de trabajo parlamentaria. Según el funcionario, la adhesión de Indonesia a la alianza proporcionará al país una serie de ventajas. En particular, Indonesia considera que la alianza puede apoyar los esfuerzos del país por desarrollar los pagos en moneda local. También advirtió al Gobierno que tuviera cuidado con la desaceleración económica de China, Japón y Estados Unidos, ya que estos tres países son socios comerciales estratégicos de Indonesia. El diputado estimó que la adhesión del país a los BRICS podría reducir la dependencia de estos Estados. La XV cumbre del BRICS se celebró del 22 al 24 de agosto en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, con participación de representantes de algunos de los más de 20 países que han presentado una solicitud formal para adherirse al grupo. Durante el foro del grupo se aprobó la incorporación de Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán que se convertirán en miembros de la asociación a partir del 1 de enero de 2024. A pesar de los informes sobre la solicitud de Indonesia para unirse a la alianza, el país no figura entre los nuevos miembros.

