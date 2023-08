El peso argentino, ¿un dolor de cabeza para las casas cambiarias de países vecinos?

https://sputniknews.lat/20230830/el-peso-argentino-un-dolor-de-cabeza-para-las-casas-cambiarias-de-paises-vecinos-1143165659.html

La fuerte devaluación del peso argentino generó problemas operativos en casas de cambio de Paraguay y Uruguay que tuvieron dificultades para ofrecerlo. En... 30.08.2023, Sputnik Mundo

La devaluación del 22% que el peso argentino sufrió en agosto y la incertidumbre causada por el triunfo del candidato liberal Javier Milei en las elecciones primarias de Argentina impactó en mercados vecinos, como los de Paraguay y Uruguay, donde las casas de cambio experimentaron problemas para operar con la moneda argentina.En el vecino guaraní, el peso argentino tuvo una fuerte caída después de las primarias del 13 de agosto, pasando de 25 a 20 guaraníes en la semana posterior a los comicios. La caída es más notable si se compara con el año 2022, ya que la moneda argentina cotizaba a 49,86 guaraníes en agosto de 2022, recuerda el diario argentino Perfil.La fuerte caída complicó las operaciones de los cambistas paraguayos, que en los días posteriores al triunfo de Milei tomaron la decisión de no adquirir pesos argentinos ante la incertidumbre sobre su precio.El representante de los cambistas de guaraníes aclaró que, con el correr de los días, el precio del peso argentino se estabilizó en el mercado paraguayo y, tras las zozobras iniciales, las casas de cambio han vuelto paulatinamente a aceptar la moneda.De todos modos, Mendoza explicó que el nerviosismo de los cambistas paraguayos se relaciona con la fuerte devaluación que el cruzeiro, la moneda brasileña utilizada hasta 1994, tuvo durante la década de 1990. "La caída grande que tuvo el cruzeiro perjudicó muchísimo al sistema bancario y financiero paraguayo y por ese recuerdo las empresas suelen tomar recaudos cuando se dan estas devaluaciones", sostuvo.Mendoza subrayó que, más allá de estos inconvenientes, no son pocos los argentinos que llegan a casas cambiarias de Paraguay para adquirir con su moneda guaraníes o dólares, ya sea para el turismo o comprar neumáticos, repuestos de vehículos o insumos industriales que en su país resultan más caros.En Uruguay, el peso argentino nunca dejó de ser aceptado en las casas de cambio, aunque el bajo monto con respecto al peso uruguayo hizo que la moneda argentina fuera incluso difícil de ofrecer en las pizarras de los cambios, donde se paga alrededor de 0,04 pesos uruguayos por peso argentino.Un valor tan cercano al cero hizo que en redes sociales se viralizaran fotografías de pizarras en las que el peso argentino aparecía con valor 00 o directamente no se presentara un precio de venta de la moneda."La operativa nunca se cortó salvo algún lugar que decía 00,00 pero que no fue real. Todos los cambios compran pesos argentinos", comentó a Sputnik el presidente de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas, Ricardo Gutiérrez. El empresario aclaró, de todos modos, que se espera que este tipo de operaciones se hagan en números "razonables" como, por ejemplo, unos 25.000 pesos argentinos (71 dólares al cambio argentino oficial).Gutiérrez recordó que la operativa de los cambios uruguayos obliga a registrar a los clientes que hacen operaciones mayores a 500 dólares. Los argentinos que buscan vender pesos en esos locales, sin embargo, operan por debajo de esta cifra, generalmente porque "el argentino que viene con pesos argentinos a vender no quiere dar su documento porque vive en una nebulosa y solo cambian lo necesario".Gutiérrez contó que, en general, los pesos argentinos que entran a las casas de cambio se venden inmediatamente, sobre todo a los propios uruguayos que adquieren para hacer turismo en Argentina. Sin embargo, puede suceder que si compran grandes cantidades de pesos argentinos luego no puedan volver a colocarlos."Un colega por error se quedó con 6 millones de pesos argentinos, es decir, unos 10.000 dólares. Justo fueron las primarias en Argentina, se comió la operativa y tuvo esa pérdida", explicó.

