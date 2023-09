https://sputniknews.lat/20230830/en-eeuu-varios-ya-quieren-a-zelenski-bien-lejos-1143170511.html

En EEUU varios ya quieren a Zelenski bien lejos

Poner fin al conflicto en Ucrania y aceptar el control territorial de Rusia de sus nuevas regiones es una de las propuestas de Gobierno del precandidato... 30.08.2023, Sputnik Mundo

EEUU, cada vez más cansado de ZelenskiUna imagen vale más que mil palabras. Y la más paradigmática en este sentido es aquella foto tomada en la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Vilna a principios de julio y que se hizo viral.Y la más reciente demostración de que Volodímir Zelenski ya no goza de popularidad en EEUU la ha plasmado Vivek Ramaswamy, precandidato republicano a la presidencia de su país.El aspirante a mandatario de la Unión Americana afirmó en una editorial de The American Conservative que, en caso de llegar a la Casa Blanca en 2024, pondrá fin al conflicto en Ucrania y aceptará el control territorial ruso de las nuevas regiones.Para más inri, añadió: "Y me comprometo a bloquear la candidatura de Ucrania a la OTAN a cambio de que Rusia abandone su alianza militar con China. Pondré fin a las sanciones y reincorporaré a Rusia al mercado mundial".Para el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente, estas palabras se dan en un contexto preelectoral. Sin embargo, advierte que la parte fundamental es que en el establishment de EEUU y Europa se "teme que una alianza entre Rusia y China se prolongue, aumente y crezca, por ejemplo, con el BRICS —Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica— y otras alianzas internacionales. Ese es el temor de fondo que tienen".El editorial de Ramaswamy no es un albur, si tenemos en cuenta otro artículo que publicó el mismo medio bajo el título 'La vana búsqueda de Ucrania de armas maravillosas', donde señala que los funcionarios aliados occidentales pasaron décadas empujando a Rusia hacia una oposición hostil.El medio argumenta que Occidente debería comenzar a remediar esta situación, y lo hace de forma lapidaria para Zelenksi: "Washington debería dar el primer paso. Lo cual sería reconocer que los intereses de EEUU no necesariamente coinciden con los de Ucrania. Como observó la Rand Corporation, 'a menudo se alinean con los intereses ucranianos, pero no son sinónimos de ellos'. La Administración debería informar discretamente al Gobierno de Zelenski que el apoyo aliado, aparentemente ilimitado, ha llegado a su fin. Aunque Kiev tiene derecho a decidir su propio futuro, no tiene derecho a recibir apoyo aliado para lo que elija".Zelenski declaró luego ante el canal Rada que Ucrania está dispuesta a "luchar durante mucho tiempo", e incluso a vivir en condiciones de conflicto constante como Israel, si consigue "minimizar las bajas" en la fuerza viva, es decir, los combatientes. Algo por lo que espera recibir de EEUU garantías de seguridad, según el modelo que se implementó en el caso de Tel Aviv.Más problemasPero no sólo es cuantitativa la situación en la que se encuentran las fuerzas ucranianas: también es cualitativa. Y así lo demuestra un reportaje publicado precisamente en el Finacial Times.Según indica el medio, "enseñar a soldados inexpertos cómo operar un tanque en la línea del frente en sólo seis semanas nunca iba a ser fácil. Pero cuando oficiales alemanes, holandeses y daneses se reunieron en una exuberante zona verde del campo del norte de Alemania para entrenar a hombres ucranianos, no esperaban que la escasez de intérpretes competentes fuera el problema principal".En este sentido, Kiev envió hasta ahora unos 63.000 reclutas para entrenarse en Alemania, pero para fin de año sólo 10.000 completarán el entrenamiento por problemas con el idioma. Hasta en eso se estanca la ‘contraofensiva’ ucraniana. Primero, los medios occidentales dijeron que la fallida contraofensiva era por culpa de los arbustos y las malezas, y ahora también dicen que es por culpa del idioma.En medio de todo esto, Zelenski ha prohibido las elecciones que deberían tener lugar este año. Pero nada que no se arregle con ‘pequeños detalles’ para quedar bien ante los países que le aplauden como focas, como el gran demócrata que no es. Zelenski declaró que se podrían realizar las elecciones durante el conflicto, pero para ello EEUU y la UE deben financiar el proceso electoral, con 5.000 millones de dólares. En principio eso no debería ser un problema. Pero puso otra condición: EEUU y la UE deben enviar a sus observadores a las trincheras en el frente. La verdad, decir eso, y decir que no habrá elecciones, es más o menos lo mismo.Zelenski "está haciendo declaraciones permanentes, contradictorias e inasimilables por el propio pueblo ucraniano. Aunque Europa le pueda dar dinero, lo está haciendo de tal forma que mucho de ese dinero irá a la corrupción, otra parte irá a hacer una apariencia, si es que se hace, pero en realidad eso no se va a hacer. Lo que está buscando es que pase tiempo, y él mantener esa aureola de que se puede llegar a una resolución, pero en el fondo está buscando que el conflicto se eternice", concluye Iñaki Gil de San Vicente.

