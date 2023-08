https://sputniknews.lat/20230830/los-caparazones-de-las-tortugas-resultan-ser-los-anales-de-las-pruebas-nucleares-1143181176.html

Los caparazones de las tortugas resultan ser los anales de las pruebas nucleares

Los científicos revelaron que las conchas de tortuga almacenan información sobre pruebas nucleares y trabajos con combustible nuclear. Esta conclusión aportará... 30.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-30T16:54+0000

2023-08-30T16:54+0000

2023-08-30T16:54+0000

ciencia

medioambiente

tortuga

eeuu

armas nucleares

prueba nuclear

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/1e/1143180773_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_642d35097f5c77b734ead68213bbe660.jpg

Un equipo estadounidense, dirigido por Cyler Conrad, del laboratorio nacional del noroeste del Pacífico, decidió buscar evidencia de pruebas nucleares del pasado en los cuerpos de las tortugas. El hecho es que los rangos de algunas de sus especies se superponen con los lugares de pruebas nucleares. Por lo tanto, las tortugas podrían estar en la zona de contaminación radiactiva y acumular isótopos radiactivos en los tejidos.Los científicos llegaron a un resultado poco alentador después de analizar las proporciones del uranio-235 y uranio-238 en la queratina de los escudos de caparazón de tortuga verde del atolón del Pacífico, dos tortugas terrestres y dos de agua dulce de Estados Unidos. Resultó que aquellas tortugas que vivían cerca de los sitios de prueba de armas nucleares, tenían una aumentada proporción de isótopos de uranio, y las que vivían cerca de las plantas de producción de combustible nuclear, por el contrario, una proporción más baja. Con ello, la relación del uranio-236 y uranio-238 se incrementó en ambos casos.Anteriormente, los científicos ya habían encontrado concentraciones significativas de isótopos cesio-137 y estroncio-90 en los huesos de estos reptiles, que se liberan en el medio ambiente durante explosiones nucleares y accidentes en plantas de energía nuclear. Por su parte, los investigadores de EEUU se centraron en las firmas isotópicas de uranio en los escudos córneos de las conchas de tortuga.Lograron encontrar cinco escudos de tortugas en las colecciones de museos, que se extrajeron en diferentes áreas de pruebas nucleares, así como en sitios de extracción de uranio y trabajos con combustible nuclear. El primero de ellos fue un escudo de tortuga verde (Chelonia mydas), que se encontró en el estómago de un tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) capturado en el atolón del Pacífico de Eniwetok en 1978. En el momento de la muerte este individuo tenía 10-20 años, y las pruebas nucleares en esta área terminaron en 1958, por lo que es probable que no coincidiera directamente.El segundo escudo pertenecía a una tortuga del Desierto de Mojave (gopherus agassizii). Fue recogido en 1959 en el suroeste de Utah, a unos 240 kilómetros del antiguo sitio de pruebas de Nevada, donde se probaron armas nucleares entre 1951 y 1962. El tercer ejemplar es de una tortuga del Desierto de Sonora (G. morafkai), encontrado en 1999 en el suroeste de Arizona. No se realizaron pruebas nucleares en esta área, por lo que esta muestra se utilizó como control.El cuarto escudo pertenecía a tortuga jeroglífica (Pseudemys concinna). Se extrajo en 1985 en el cementerio nuclear de Savannah River en Carolina del Sur, donde desde 1950 hasta finales de 1980 se extrajo uranio y se fabricó y reprocesó combustible nuclear. Finalmente, el quinto escudo fue tomado en 1962 de tortuga de caja del Este (Terrapene carolina carolina) en la reserva de Oak Ridge en Tennessee. En este lugar, desde 1940, se extrajo uranio y se fabricó combustible nuclear.De los cinco escudos, los científicos tomaron pequeñas cantidades de queratina y estimaron las proporciones de los isótopos de uranio que contenía. Solo en el escudo de la tortuga del Desierto de Sonora la proporción del uranio-235 y uranio-238 resultó indistinguible de la natural. En las muestras de Carolina del Sur y Tennessee, estaba por debajo de lo normal, y en las muestras de Utah y del atolón de Eniwetok, por encima de lo normal. No se han identificado rastros del isótopo del uranio-236 en la tortuga del Desierto de Sonora, lo que también corresponde a un estado natural, puesto que no existen fuentes naturales de este isótopo. En cambio, las tortugas de Carolina del Sur, Tennessee y el atolón de Eniwetok tenían una cantidad significativa de isótopo del uranio-236, por lo que la proporción del uranio-236 y uranio-238 era mucho más alta que la norma. La muestra de Utah tenía una relación del uranio-236 y uranio-238 ligeramente por encima de lo normal.Según los autores, la tortuga verde del atolón de Eniwetok había sido contaminada radiactivamente un año antes de su muerte, cuando se estaba trabajando en la construcción del sarcófago en la isla. Probablemente, durante los trabajos, el uranio-235 y el uranio-236 acabaron en el agua y arena, y de allí en el cuerpo del reptil, por ejemplo, con las algas que comía. La del desierto Gopher occidental de Utah vivió lo suficientemente lejos del sitio de prueba, sin embargo, probablemente cayó bajo la lluvia radiactiva. Y la tortuga del Desierto de Sonora de Arizona logró evitar por completo el impacto de las pruebas nucleares.En cuanto a las tortugas de Carolina del Sur y Tennessee, estuvieron expuestas al uranio empobrecido, que terminó en el medio ambiente durante la producción de combustible nuclear. Curiosamente, el escudo de la tortuga de caja del este de Tennessee conserva siete capas correspondientes a los siete años de su vida, de 1955 a 1962. Se identificó una relación mínima de uranio-235 y uranio-238 en una capa que se formó mientras el reptil aún se había acumulado en el huevo. Así que probablemente recibió isótopos radiactivos de su madre.Los resultados del estudio confirman que las tortugas son capaces de acumular isótopos radiactivos antropogénicos del medio ambiente en sus caparazones. Al mismo tiempo, es posible estimar la proporción de diferentes isótopos de uranio, incluso a partir de una cantidad muy modesta de queratina. Los autores esperan que los datos obtenidos de las conchas de tortuga permitirán reconstruir con mayor precisión la historia de la contaminación de los ecosistemas por desechos radiactivos. En 1940-1990, se llevaron a cabo pruebas de armas nucleares en muchas regiones del mundo, ahora solo Corea del Norte continúa esta práctica. Como regla general, se organizaban en un área remota y escasamente poblada. Por ejemplo, los militares soviéticos solían usar polígonos en las estepas y la tundra ártica para las pruebas nucleares, y sus homólogos estadounidenses y franceses preferían los desiertos o los atolones del Pacífico. Sin embargo, incluso en esas condiciones, los ensayos de armas nucleares han tenido graves y negativas consecuencias para las personas y el medio ambiente. Su alcance sigue siendo objeto de investigación.

