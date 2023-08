https://sputniknews.lat/20230805/60-aniversario-de-la-prohibicion-parcial-de-ensayos-nucleares-el-tratado-de-moscu-y-su-significado-1142295037.html

60º aniversario de la prohibición parcial de ensayos nucleares: el Tratado de Moscú y su significado

60º aniversario de la prohibición parcial de ensayos nucleares: el Tratado de Moscú y su significado

Antecedentes históricosEl comienzo de esa carrera armamentista estuvo marcado por la explosión en una zona remota de Alamogordo, Nuevo México, donde el 16 de julio de 1945 Estados Unidos realizó una demostración de la bomba atómica. Este ensayo del Proyecto Manhattan se denominó Trinity y fue la primera prueba nuclear de la historia. El 6 de agosto de 1945, el Ejército estadounidense cometió un crimen de guerra, lanzando la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad japonesa Hiroshima. Tres días después, el 9 de agosto, otra bomba, Fat Man, fue arrojada sobre Nagasaki. Alrededor de 220.000 civiles japoneses murieron directamente por la detonación de estas dos bombas, y más de 200.000 fallecieron debido a las dosis letales de radiación. Entre 1946 y 1949, Estados Unidos realizó seis ensayos nucleares más. El 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética sometió a prueba su primera bomba atómica, RDS-1, llamada también Primer Relámpago, en el sitio de pruebas de Semipalátinsk, acabando así con el monopolio norteamericano en la posesión del secreto de las armas nucleares.Cada una de las dos superpotencias intentó lograr la superioridad sobre el enemigo. Al principio, Moscú iba muy a la zaga en la producción de municiones nucleares y en los medios para lanzarlas. Washington, mientras tanto, creó una red de bases aéreas a lo largo de la frontera de la URSS, donde se estacionaron sus bombarderos estratégicos. En esta situación, Moscú necesitaba responder con rapidez. En 1957, los soviéticos probaron el misil balístico intercontinental R-7 Semiorka, capaz de alcanzar territorio estadounidense y golpear ciudades norteamericanas. A principios de la década de 1960, se había alcanzado un cierto grado de paridad nuclear entre los dos rivales en la carrera armamentística. Los indicadores cuantitativos y cualitativos de la carrera armamentística nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética habían alcanzado tales niveles que la destrucción mutua de ambos países era posible en caso de escalada. Además, las conclusiones de los científicos sobre las consecuencias de las emisiones radiactivas durante las explosiones nucleares fueron decepcionantes: toda la población mundial corría el riesgo de contaminación radiactiva. Por iniciativa del Kremlin, que intentaba frenar la carrera armamentística nuclear y lograr el cese de todas las pruebas nucleares, se iniciaron unas negociaciones triples de larga duración entre la URSS, EEUU y el Reino Unido, que también poseía armas nucleares en aquel momento.El 14 de julio de 1963 los representantes estadounidenses y británicos llegaron a Moscú. Tras intensas negociaciones, el 5 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores soviético Andréi Gromyko, el secretario de Estado estadounidense Dean Rusk y el secretario de Asuntos Exteriores británico Alec Douglas-Hume firmaron el tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, conocido como el Tratado de Moscú.El secretario general de la ONU de entonces, U Thant, que asistió a la ceremonia de la firma, calificó el tratado firmado de "decisión histórica". El 8 de agosto de 1963, dicho acuerdo se abrió a la firma de otros Estados y entró en vigencia el 10 de octubre de 1963. Los depositarios del tratado son la Federación Rusa (como sucesora de la URSS), Estados Unidos y el Reino Unido. En la actualidad, 125 Estados son partes del tratado.Eventualmente, esta versión definitiva recibiría el nombre de Tratado sobre proscripción de ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior y en aguas submarinas.Estructura del tratadoEl documento consta de un preámbulo y cinco artículos. En el preámbulo, los gobiernos de la URSS, EEUU y el Reino Unido (partes originales) declararon que su principal objetivo era "el logro dentro del menor tiempo posible, de un acuerdo sobre desarme general y total bajo estricto control internacional de conformidad con los objetivos de las Naciones Unidas para poner fin a la carrera armamentista y eliminar el incentivo a la producción y el ensayo de todo tipo de armas, inclusive armas nucleares".En virtud del artículo I, cada parte "se compromete a prohibir, evitar, y no llevar a cabo ninguna explosión de ensayo con armas nucleares, o cualquier otra explosión nuclear, en ningún lugar que esté bajo su jurisdicción o control":a) En la atmósfera; más allá de sus límites, incluyendo el espacio exterior; o en las aguas submarinas, incluyendo las aguas territoriales o el alta mar.b) En cualquier otro ambiente, si esa explosión ocasionara la presencia de residuos radioactivos fuera de los límites territoriales del Estado bajo cuya jurisdicción o control se lleva a cabo esa explosión. Además, los participantes deben "abstenerse de causar, alentar o participar en forma alguna en cualquier explosión de ensayo con armas nucleares".Según el artículo II, cualquiera de las partes podrá proponer enmiendas al tratado y toda enmienda deberá ser aprobada por mayoría de votos de todas las partes en este tratado, incluyendo los votos de todas las partes originales.En aplicación de los artículos III y IV, el tratado está abierto a la firma de todos los Estados y tiene una duración ilimitada. Asimismo, cada signatario tiene "derecho a retirarse del tratado si juzgara que acontecimientos extraordinarios relacionados con el tema de este tratado, ponen en peligro los intereses supremos de su país". El artículo V establece las disposiciones finales.Efectos y repercusionesOriginalmente destinado a las tres potencias nucleares —la URSS, Estados Unidos y el Reino Unido—, el Tratado de Moscú se convirtió rápidamente en uno de los acuerdos internacionales de control de armamentos más universales. Aunque conservaron el derecho legal a realizar pruebas subterráneas, los dirigentes de los Estados del club nuclear no se cansaron de asegurar a sus naciones y a las opiniones públicas de otros países que se esforzarían por lograr una prohibición total.El 10 de septiembre de 1996, la 50ª sesión de la Asamblea General de la ONU lo adoptó y el 24 de septiembre abrió a la firma el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares —TPCE o CTBT, por sus siglas en inglés—. El nuevo tratado amplió el régimen de prohibición limitada de los ensayos de armas nucleares introducido por el tratado de 1963 hasta convertirlo en incondicional.El TPCE estipula que "cada Estado parte se ha comprometido a no realizar ninguna explosión de ensayo de armas nucleares o cualquier otra explosión nuclear y a prohibir y prevenir cualquier explosión nuclear de esta índole en cualquier lugar sometido a su jurisdicción o control". Adicionalmente, los miembros "se comprometen a no inducir, alentar o participar en modo alguno en ninguna explosión de ensayo de armas nucleares ni en ninguna otra explosión nuclear".Aunque el TPCE nunca entró en vigor, casi todos los Estados poseedores de armas nucleares, ya sean reconocidos como tales —la Unión Soviética (sustituida por Rusia), Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la República Popular China— en virtud del Tratado de no proliferación nuclear —NPT, por sus siglas en inglés— firmado en el 1968, o miembros del club de potencias nucleares no oficiales, han impuesto moratorias unilaterales voluntarias a los ensayos nucleares.

