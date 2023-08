https://sputniknews.lat/20230830/rusia-derriba-otros-3-drones-en-su-territorio-1143184641.html

Rusia derriba otros 3 drones en su territorio

Rusia derriba otros 3 drones en su territorio

YAROSLAVL/VORÓNEZH/MOSCÚ, RUSIA (Sputnik) — La defensa antiaérea de Rusia derribó este 30 de agosto otros tres drones en el territorio de las provincias de... 30.08.2023, Sputnik Mundo

"Hoy [30 de agosto], las fuerzas de defensa antiaérea derribaron otro dron en el territorio del distrito Dzerzhinski. Los restos del dron cayeron fuera de las localidades. No hubo víctimas ni daños en la infraestructura", escribió el gobernador de la provincia de Kaluga, Vladislav Shapsha, en su canal de Telegram. A su vez, el gobernador de la región rusa de Oriol, Andréi Klichkov, confirmó que Rusia neutralizó otro dron en el territorio de la provincia. El gobernador de la provincia de Vorónezh también reportó que la defensa antiaérea derribó un dron tipo avión a 22 kilómetros de la provincia en la dirección oeste, agregando que no hay víctimas. Más temprano, el gobernador de la provincia de Briansk, Alexandr Bogomaz, comunicó que Rusia abatió dos drones ucranianos que pretendían atacar una torre de televisión en la provincia. El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, precisó que las baterías antiaéreas interceptaron un total de tres vehículos aéreos no tripulados ucranianos en Briansk y un dron en la provincia de Oriol. Bogomaz añadió entonces que el tercer dron ucraniano no dejó víctimas ni daños materiales. Las noticias de ataques ucranianos con drones a instalaciones situadas en el territorio de Rusia, tanto en las zonas cercanas a la línea de frente como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario últimamente.Estos drones son abatidos por sistemas antiaéreos o suprimidos con guerra electrónica, pero sus fragmentos provocan a veces daños materiales y heridos. A menudo, estas incursiones acarrean también restricciones de vuelos en los aeropuertos de la capital rusa.

