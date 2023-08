https://sputniknews.lat/20230830/ucrania-recibe-blindados-de-la-era-de-guerra-de-vietnam-en-lugar-de-los-bradley-prometidos-1143184155.html

Ucrania recibe blindados de la era de guerra de Vietnam en lugar de los Bradley prometidos

30.08.2023

Como procede de la publicación de The Guardian, este asunto se refiere directamente a los soldados de la 32.ª Brigada de las FFAA ucranianas que están desplegados en la dirección de Kúpiansk. Cabe destacar, que el vehículo de combate Bradley se introdujo en las FFAA estadounidenses a principios de la década de 1980, mientras que los orígenes de los M113 se remontan a principios de la década de 1960. A principios de este año, la Administración Biden aprobó un paquete de ayuda militar de 2.500 millones de dólares para Kiev, el cual contemplaba vehículos de combate de infantería Bradley, que aparecieron en combates con el inicio de la denominada contraofensiva ucraniana en las direcciones hacia el sur de Donetsk, Zaporozhie y Artiómovsk. El 9 de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que las FFAA ucranianas no consiguieron sus objetivos en ningún momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de sus equipos, especialmente modernos, y a la correcta organización del Ejército.Según datos del Ministerio de Exteriores de Rusia, las fuerzas rusas ya han destruido más de 20 vehículos Bradley estadounidenses, 25 tanques alemanes Leopard y siete tanques franceses AMX. Medios especializados en defensa como Military Watch sostienen que Kiev ha perdido cerca de un tercio de los vehículos blindados que Occidente ha enviado, lo que evidencia el fracaso de la contraofensiva ucraniana iniciada a principios de junio.El diario estadounidense The New York Times informaba que la 47.ª Brigada Mecanizada —entrenada por la OTAN y encargada en su momento de liderar la contraofensiva— había perdido el 30% de los vehículos Bradley en solo dos semanas.

