https://sputniknews.lat/20230831/escrutinio-definitivo-de-las-elecciones-primarias-argentinas-acorta-distancia-entre-candidatos-1143228295.html

Escrutinio definitivo de las elecciones primarias argentinas acorta distancia entre candidatos

Escrutinio definitivo de las elecciones primarias argentinas acorta distancia entre candidatos

BUENOS AIRES (Sputnik) — El recuento oficial que realizó la justicia electoral argentina de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias... 31.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-31T16:51+0000

2023-08-31T16:51+0000

2023-08-31T16:51+0000

américa latina

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/1f/1143228138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3ec7dbc31d4d5496574f4c3a2e3aea9.jpg

Entre estos tres espacios hubo una diferencia menor a 3%, informó la Cámara Nacional Electoral. La primera fuerza, cuyo candidato presidencial es el economista Javier Milei, pasó de 30,04 a 29,86% de los votos. Juntos por el Cambio, cuya postulante a la presidencia es la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, descendió de 28,27% de los sufragios a 28%. La coalición gobernante (UP), que postula a la presidencia al ministro de Economía, Sergio Massa, subió apenas una décima, de 27,27% a 27,28% en el escrutinio final. La Libertad Avanza, que obtuvo en total 7.352.244 votos en todo el territorio nacional, superó por 456.303 apoyos a Juntos por el Cambio, fuerza que fundó el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y que consiguió 6.895.941 respaldos. El partido de ultraderecha sacó de ventaja 633.202 sufragios a la coalición oficialista, que se conformó con 6.719.042 votos. La cuarta fuerza más votada, Hacemos por Nuestro País, cuyo referente es el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, apelas logró el 3,71% de los votos válidos, equivalente a 914.812 papeletas. El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) quedó relegada a la cuarta posición con 3,71% de las boletas, el equivalente a 642.773 votos. En la provincia de Buenos Aires, donde vive casi el 37% del padrón electoral, UP fue el espacio político más votado tanto en la categoría presidencial, al obtener que 2.967.686 votos, como en la elección a gobernador. Las PASO, que funcionaron como una suerte de encuesta nacional, sirvieron para definir las fórmulas que pueden competir en las elecciones presidenciales del 22 de octubre. El 31% del padrón electoral no fue a votar en las elecciones, lo que representa el porcentaje más alto de abstención para unas PASO presidenciales desde su instauración en 2011. El escrutinio provisorio, adjudicado a la empresa española Indra, se llevó adelante a través de un operativo en el que intervino la empresa de servicios postales de Correo Argentino. El recuento definitivo de los sufragios, que es el que tiene validez legal, lo realizó Cámara justicia Nacional Electoral a las 72 horas de concluidos los comicios. En caso de que en las elecciones presidenciales ninguna fórmula supere el 45% de los votos afirmativos (ni nulos ni en blanco) o al menos alcance el 40% de los sufragios válidos totales y mantenga una diferencia porcentual mayor a 10 puntos, se celebrará una segunda vuelta el 19 de noviembre.

https://sputniknews.lat/20230815/el-electorado-quiere-un-cambio-que-pasara-en-argentina-tras-el-sorpresivo-triunfo-de-milei-1142650221.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, elecciones generales en argentina (2023)