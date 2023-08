https://sputniknews.lat/20230815/el-electorado-quiere-un-cambio-que-pasara-en-argentina-tras-el-sorpresivo-triunfo-de-milei-1142650221.html

"El electorado quiere un cambio": ¿qué pasará en Argentina tras el sorpresivo triunfo de Milei?

"El electorado quiere un cambio": ¿qué pasará en Argentina tras el sorpresivo triunfo de Milei?

El triunfo del libertario en las primarias presidenciales sacudió el tablero político y disparó la intriga en los mercados. Ahora, el oficialismo y la...

américa latina

argentina

javier milei

sergio massa

patricia bullrich

política

elecciones generales en argentina (2023)

💬 opinión y análisis

A menos de 24 horas de la súbita victoria de Javier Milei en las primarias, la palabra que sobrevuela toda la Argentina es incertidumbre. Mientras el golpe ya se sintió en los mercados —con el Banco Central devaluando la moneda un 22%—, el Gobierno y la derecha tradicional encaran una carrera contrarreloj para recuperarse y lograr ingresar a la segunda vuelta por la presidencia.Para una oposición percibida como gran favorita —tras un categórico triunfo en los comicios legislativos del 2021— y ante un adverso escenario económico signado por una inflación que supera el 118% interanual, el resultado supone un revés: "Lo sorprendente fue el golpe que recibe Juntos, porque uno esperaba que ellos cosecharan el 'voto bronca' contra el peronismo, pero terminó canalizándolo Milei", explica el analista.Si bien las encuestas auguraban una disputa entre las tres fuerzas, absolutamente ninguna previó el triunfo del espacio nacido hace apenas dos años en las elecciones intermedias.Consultada por Sputnik, la periodista Noelia Barral Grigera considera que "se confirmó la hipótesis previa de la elección de tres tercios, pero quedó absolutamente desterrada la idea de que quien iba a imponerse por distancia sería Juntos".Sin embargo, tal como probó el escrutinio de las primarias celebradas, el mapa político está abierto de cara a las generales, a celebrarse en octubre. En el caso de que ninguno de los contendientes alcance el 45% de los sufragios —o el 40% con 10 puntos de distancia respecto al segundo—, las dos fuerzas más votadas se medirán en un balotaje.Según Barral Grigera, hasta los comicios del 22 de octubre puede haber movimientos que modifiquen la foto del podio actual: "El nivel de sorpresa que genera que Milei sea el más votado puede cambiar mucho el escenario de acá a los próximos dos meses, que es la final de octubre", señala.La apuesta del oficialismoCon Unión por la Patria relegada al tercer puesto, el ministro y candidato Sergio Massa debe domar las revueltas aguas de una economía sin muchos resultados para exhibir, aun con innegables atenuantes, como la sequía más grave del último siglo. Indart considera que "Massa quedó preso de una gestión que termina con más de 120 puntos de inflación, y no logró volver a enamorar al electorado que lo llevó al poder en 2019".Frente a unos resultados que indican un claro rechazo al oficialismo —reflejado en que la ganadora de la interna en Juntos fue Patricia Bullrich, de un perfil radicalmente confrontativo—, la misión de seducir al electorado luce compleja.Según Timerman, "de los resultados surge que el electorado quiere un cambio, pero el oficialismo tiene prácticamente todos los votos de la continuidad: Massa tiene que demostrar que es el cambio. No va a ganar defendiendo la gestión de este gobierno, sino que debe ofrecer esperanza de salir de la actual situación".Sin embargo, del tablero conformado surge una luz de esperanza para Unión por la Patria: el candidato oficialista podría verse favorecido por el voto de quienes, aunque sean distantes del Gobierno, lo apoyen por temor al perfil radicalizado que exhiben tanto Bullrich como Milei.No obstante, la periodista remarca que la hipótesis planteada está sujeta a los vaivenes económicos que puedan emerger hasta octubre. "En la práctica, el dólar ya se dispara y eso va a dañar a Massa, entonces hay que ver la dinámica de estos dos meses. Siendo Milei el candidato más votado, los cisnes negros de la economía están a cada vuelta de la esquina", afirma.El dilema de BullrichLa otra gran novedad de la elección fue la victoria de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich frente al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien hasta hace no mucho tiempo aparecía como el "heredero natural" de Juntos para la presidencia, después de que Mauricio Macri fracasara en su intento reeleccionario en 2019.Para la flamante ganadora de la interna, sin embargo, el camino también luce cuesta arriba. Para lograr llegar al balotaje, Bullrich deberá lograr retener todos los votos de quienes apoyaron a Larreta en la interna (11% del electorado) y, además, diferenciarse del perfil de Javier Milei sin perder su perfil confrontativo con el Gobierno."Bullrich es, de los tres que quedaron en pie, la menos favorecida por el escenario que quedó configurado. Porque Milei roba ese 'voto hartazgo' al que ella había apelado, y porque Massa y el libertario se eligieron mutuamente como adversarios", opina Barral Grigera.El último punto que destaca la periodista reviste un interés particular, que hace a la estrategia en vistas a las generales. Durante su discurso triunfal, el líder de La Libertad Avanza afirmó: "Somos la verdadera oposición". De acuerdo a la analista, "Milei desplaza a Bullrich y reconoce al Gobierno como rival".Ante este panorama, Indart sostiene que "Bullrich va a tener que salir a disputarle el voto a Milei, pero no puede pegarse un discurso que lo demonice, porque eso es lo que ya va a plantear el oficialismo con Massa. Es una posición incómoda"."¿Cómo le disputa el voto a Milei? Por derecha es imposible y por el centro ya está Massa. El desafío de Bullrich consiste en retener a los votantes de Larreta e intentar buscar alguna seguridad de lograr consolidar un segundo puesto", afirma el analista.La quimera del balotajeLibrada a la misión de llegar a la segunda vuelta, la coalición oficialista se arrojará a una primera tarea: ir a buscar a quienes no acudieron a votar. La abstención del 30,4% —récord para este tipo de elecciones— se traduce en más de 10 millones de personas a quienes se buscará convencer.En caso de llegar a la segunda vuelta, el ministro Massa apostaría decididamente a una campaña del miedo: "Es cierto que, si se suman los votos de Milei y Bullrich, el partido parecería liquidado, pero los millones de votantes que no fueron a votar podrían terminar siendo movilizados por el miedo a que gane la extrema derecha", plantea Barral Grigera.Indart disiente con este diagnóstico. Según el analista "en este escenario, para Massa llegar al balotaje ya sería una derrota digna, pero no le veo chances. Entre Juntos para el Cambio y Milei se llevaron casi el 70% de los votos"

argentina

