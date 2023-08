https://sputniknews.lat/20230831/la-debacle-de-las-economias-occidentales-el-secreto-de-la-reserva-federal-1143234695.html

La debacle de las economías occidentales: el secreto de la Reserva Federal

La debacle de las economías occidentales: el secreto de la Reserva Federal

La economía occidental sigue cayendoPowell avisó que la entidad que dirige está "preparada para elevar más los tipos de interés, si es necesario", pues "aunque la inflación ha descendido desde su punto máximo –un desarrollo bienvenido–, sigue siendo demasiado alta".Sin embargo, hay una realidad que Fed quiere ocultar, y es que se verá abocada a bajar los tipos de interés más pronto que tarde, porque lo que no quiere contar al pueblo es la realidad de que la economía estadounidense vive de la subvención monetaria de su banco central y que estos tipos por encima del 5% son insostenibles con una deuda de 32,6 billones de dólares.Pero no es lo único que trae de cabeza a las economías occidentales. Y es que la Tasa de inflación interanual [IPC] de agosto en la eurozona se situó en el 5,3%, es decir, se sitúa muy cerca de los máximos, y muy lejos del 2% que pretende el Banco Central Europeo."Hace ya muchos años vivimos en una economía ficticia, en un mundo financiero ficticio, en el cual EEUU se ha dedicado a imprimir dólares sin tener ninguna base real. Esto lleva a que vivamos en una economía irreal, no en una economía productiva", señala el analista internacional Fernando Moragón.Europa, más de lo mismoEn este sentido, según una reciente publicación de la revista Forbes, Berlín acaba de confirmar que la economía alemana ha estado en recesión durante tres trimestres consecutivos hasta finales de junio. Algo que, además, no tiene en cuenta la situación actual ni el probable futuro del país. De acuerdo con un reciente informe de la consultora financiera Capital Economics, con sede en Londres, "sospechamos que el consumo de los hogares y del Gobierno seguirá siendo muy débil y creemos que la inversión se contraerá". Y es que cuando Alemania, la mayor economía europea, sufre un revés, el resto países del continente se ven afectados, y los más débiles, resultan desproporcionadamente afectados. En otras palabras, una caída del 0,5% del PIB alemán puede tener un impacto negativo mucho mayor en otras economías europeas que son frágiles.Al respecto, en España la inflación se está comiendo los ingresos de los hogares, que gastan más de lo que ganan y tiran de ahorros, créditos al consumo y ayuda familiar para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Los asalariados acaban el año con un saldo negativo de 2.781 euros, según un estudio editado por la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC). "Cuando Estados Unidos [entre finales de 2021 y principios de 2022] empieza a presionar fuertemente a Rusia para llevarle a un conflicto con Ucrania, lo hace con dos objetivos. El famoso informe de la Rand Corporation lo dice claramente: uno de ellos es debilitar a Rusia militar y económicamente, y el segundo objetivo es desindustrializar a Europa", comenta el experto. De acuerdo al analista, el planteamiento de Washington en este contexto sería: ¿Cómo le pongo un parche a la economía estadounidense para por lo menos ir tirando durante un cierto tiempo? Pues, vampirizando los recursos europeos", observa Fernando Moragón.

