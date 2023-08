https://sputniknews.lat/20230831/preludio-a-la-cumbre-putin-erdogan-1143233436.html

¿Preludio a la cumbre Putin-Erdogan?

¿Preludio a la cumbre Putin-Erdogan?

31.08.2023

Reunión en Moscú con expectativasLos ministros de Exteriores de Rusia y Turquía, Serguéi Lavrov y Hakan Fidan, respectivamente, mantuvieron este 31 de agosto una reunión en Moscú que puede interpretarse como preludio a la cumbre entre los presidentes, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, a celebrarse el próximo 4 de septiembre en Sochi.El nuevo canciller turco, de 55 años, fue nombrado al cargo el pasado 3 de junio tras haberse desempeñado durante 13 años como subsecretario/director de la Organización Nacional de Inteligencia. Ya las primeras declaraciones de Lavrov y Fidan al comienzo de la reunión dejaron claro que los cancilleres tienen mucho de qué hablar.La economía occidental sigue en caída libreEn la cita anual de banqueros centrales en Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés), Jerome Powell, anfitrión del evento celebrado en Wyoming, avisó que la entidad que dirige está "preparada para elevar más los tipos de interés, si es necesario", pues "aunque la inflación ha descendido desde su punto máximo –un desarrollo bienvenido– sigue siendo demasiado alta".Sin embargo, la realidad que no quiere contar la Fed es que va a tener que bajar los tipos más pronto que tarde porque lo que no quiere contar al pueblo es la realidad de que la economía estadounidense vive de la subvención monetaria de su banco central y que estos tipos por encima del 5% son insostenibles con una deuda de 32,6 billones de dólares.Chile busca a sus desaparecidosEn el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, puso en marcha el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Con este plan, el Gobierno chileno busca trazar la ruta de la desaparición de las víctimas de la dictadura pinochetista y colaborar con las investigaciones judiciales.Los datos oficiales reconocen 1.469 desaparecidos durante la dictadura, de los cuales sólo 307 han sido ubicados, identificados y entregados a sus familiares. Es la primera vez que el Estado chileno toma la responsabilidad de encontrar a los desaparecidos, tarea que hasta ahora llevaban adelante los familiares.Mercenarios colombianos en Ucrania: ¿herencia cultural del paramilitarismo?En el marco de la operación militar especial rusa para la desnazificación de Ucrania, han salido colombianos en frecuentes videos o en entrevistas, declarando que luchan a favor de Ucrania por una "buena paga" o "por convicción contra del comunismo", en referencia a Rusia. La cultura paramilitar que se enquistó por 20 años en Colombia, ¿tiene algo que ver en las decisiones de estos mercenarios que luchan codo a codo con los neonazis ucranianos?Bajo el seudónimo Simón, un voluntario colombiano que combate de lado de Rusia, expresó: "Los extranjeros firmamos un contrato legal dado por una ley nacional de Rusia […] cuando estamos legalizados bajo un compromiso con las leyes rusas, no podemos abusar de la población civil". El impulso del Bitcóin sigue en pie pese a caídas inesperadasLa reciente tendencia alcista del Bitcóin en 2023 aún no ha alcanzado un mínimo más bajo después de un máximo más bajo. Esto significa que la principal criptomoneda por capitalización de mercado podría potencialmente rebotar, o incluso bajar un poco, y aún mantener una estructura de mercado alcista general, según señalan algunos traders.

