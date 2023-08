Rusia veta el proyecto del Consejo de Seguridad de la ONU para ampliar las sanciones a Malí

https://sputniknews.lat/20230831/rusia-veta-el-proyecto-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-para-ampliar-las-sanciones-a-mali-1143205240.html

Rusia vetó el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ampliar el régimen de sanciones a Malí... 31.08.2023, Sputnik Mundo

"Sobre la base de estas consideraciones, la Federación de Rusia no está en condiciones de apoyar este proyecto de resolución, instamos a nuestros colegas del Consejo a que demuestren sabiduría y pragmatismo y apoyen nuestra resolución residual alternativa porque toma en consideración la opinión de los países africanos", dijo el miércoles 30 de agosto el representante ruso ante la ONU, Vasíli Nebenzia.El proyecto de resolución preveía la prórroga del régimen de sanciones –introducido en 2017 por un año– hasta el 31 de agosto de 2024.Además, proponía extender hasta el 30 de septiembre de 2024 el funcionamiento del grupo de expertos del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha monitoreado la implementación de las sanciones y determinado qué personas serían castigadas. Rusia preparó un proyecto de resolución alternativo pidiendo extender las sanciones por última vez hasta el 31 de agosto de 2024 y proponiendo disolver inmediatamente el grupo de expertos. Sin embargo, la propuesta no fue adoptada porque no recibió el número de votos necesario para su aprobación.

