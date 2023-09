https://sputniknews.lat/20230901/no-todos-los-ucranianos-tienen-ganas-de-tomar-las-armas-kiev-sigue-con-problemas-de-reclutamiento-1143278806.html

"No todos los ucranianos tienen ganas de tomar las armas": Kiev sigue con problemas de reclutamiento

La teniente-coronel Olena Trachuk, portavoz del destacamento de la localidad fronteriza de Chop del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, dijo al medio que, desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, unos 6.100 hombres han sido detenidos en los pasos fronterizos del país intentando salir con permisos falsificados u obtenidos fraudulentamente.Según el relato de la oficial, los guardias se centran ahora en atrapar a los ucranianos que intentan salir del país en otros puntos de la frontera, no en los pasos oficiales. Desde que comenzó el conflicto, se han detenido a unas 13.600 personas que intentaban hacerlo, dijo. Trachuk comentó también que se cree que, tan solo en el sector de Chop, por cada hombre que se atrapa, otro consigue cruzar. De acuerdo con el artículo, un tercio de los detenidos son interceptados antes de llegar a la frontera, en los puestos de control o en las estaciones de autobús y ferrocarril, porque carecen de una historia creíble. Los lugareños, así como los trabajadores de autobuses y ferrocarriles vigilan de cerca y delatan a los posibles fugitivos ante los guardias fronterizos.La teniente coronel Trachuk afirma que algunos intentan trazar sus propias rutas con sus teléfonos, pero se pierden porque las regiones fronterizas carecen de acceso a internet. Hasta la fecha, se han encontrado 19 ahogados en el río Tisza, que forma parte de la frontera de Ucrania con Hungría y Rumanía, afirmó el medio del Reino Unido.Los hombres a los que se sorprende intentando cruzar la frontera a pie pueden ser multados, pero no encarcelados. Quienes les ayuden se arriesgan a ir a la cárcel. Utilizar documentos fraudulentos es delito, pero cruzar la frontera ilegalmente no lo es. Si lo consiguen, los países vecinos no los devuelven. Al inicio del conflicto, la mayoría de los hombres que intentaban cruzar lo hacían por miedo, dijo la teniente coronel Trachuk. Ahora calcula que la mitad busca trabajo.'No quiero formar parte'The Economist entrevistó a un joven de 25 años de edad identificado solamente como Oleksiy, quien dijo que no quiere ser reclutado por las Fuerzas Armadas de su país. El conflicto es un "asesinato legalizado", dijo a la revista, "y no quiero formar parte de él".Como los estudiantes están exentos de movilización, Oleksiy se inscribió en una segunda carrera universitaria. Pero tendrá que pagarse los estudios: en Ucrania solo es gratuito el primer título universitario.Dmytro Tuzhansky, director del Instituto para la Estrategia Centroeuropea, un grupo de reflexión con sede en Uzhhorod, dijo a la revista británica que el número de hombres con derecho a alistarse que se han inscrito como estudiantes es "masivo".Otra forma de evitar ser reclutado, indicó el académico, es inscribirse como cuidador de un familiar discapacitado, independientemente de que realmente necesite cuidados o no, así como el matrimonio de conveniencia con una persona discapacitada. Otro de los planes consiste en "separar" a las parejas, otorgando al hombre la custodia total de los hijos.Corrupción masivaEl pasado 11 de agosto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció la destitución de los directores de los centros regionales de reclutamiento militar del país, donde presuntamente los funcionarios vendían permisos de viaje por hasta 10.000 dólares.El pasado 25 de agosto, el diario chino Global Times señaló que agentes de la Fiscalía General de Ucrania inspeccionaron más de 200 comisiones militares y descubrieron esquemas de corrupción a gran escala en casi todas las regiones del país. Tras recibir sobornos los oficiales expedían certificados de incapacidad para el servicio militar.El periódico enfatizó que la población de Ucrania se ha reducido drásticamente desde el inicio del conflicto, y el índice de pérdidas entre los soldados en el campo de batalla es extremadamente alto.En tanto, el periódico británico The Guardian informó que logró entrar a un grupo de Telegram con cerca de 30.000 suscriptores, en el que se avisa en dónde están los militares que aceptan sobornos para no ser reclutado, y registró el caso de un hombre que pagó 5.000 dólares por un certificado médico apócrifo para excusarse.

