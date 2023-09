https://sputniknews.lat/20230901/petro-tiene-un-mensaje-a-quienes-desean-tirar-su-gobierno-no-sean-brutos-1143246373.html

Petro tiene un mensaje a quienes desean tirar su Gobierno: "¡No sean brutos!"



El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo este 31 de agosto un llamado al diálogo entre los distintos sectores del país y a debatir el proyecto de nación... 01.09.2023

"Hay quienes sueñan por ahí en tumbar el Gobierno. Recogen pláticas de unos grandes empresarios españoles, se van a España y a ver cómo se tumba el Gobierno", dijo Petro en un discurso durante un acto de entrega de tierra a 272 familias víctimas del conflicto armado en Colombia en el corregimiento El Salado, en el departamento de Bolívar, donde fue perpetrada una masacre entre el 16 y el 22 de febrero del 2000 en la que fueron asesinadas al menos 60 personas.Gustavo Petro también hizo énfasis en que ha llegado el tiempo para que Colombia construya "justicia, verdad y reconciliación". Según él, los pueblos logran la reconciliación sobre esas bases para conseguir la paz. "Este Gobierno es una oportunidad para ello", subrayó Petro, quien agregó que el camino de la brutalidad no es el que necesita la nación sudamericana. "Ya lo probaron cuando bombardearon las cooperativas campesinas por allá en los Andes. Ya lo probaron cuando asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán. ¿Cuánto ha costado ese asesinato?", cuestionó"Hay un camino más fácil, muchísimo más inteligente. Hablar cómo repartimos la tierra, cómo construimos la equidad, cómo el viejo y la vieja pueden tener un plato de sopa y una pensión y cómo a la señora trabajadora se le puede tratar dignamente en su empresa y no como una esclava. Cómo podemos ser atendidos en salud", dijo el presidente colombiano.Petro afirmó que su Administración no busca riqueza, sino dignidad, lo cual, dijo, es el centro de su proyecto gubernamental. .Tierras para las víctimas del conflictoAl entregar títulos de propiedad de tierras en los Montes de María, Petro dijo que tiene que haber resarcimiento a las víctimas y esa tarea la está haciendo su Gobierno. "Tiene que haber también un momento de reparación de las víctimas", expresó el jefe de Estado en El Salado. Allí 272 familias víctimas del conflicto y firmantes de los Acuerdos de Paz recibieron más de 780 hectáreas de tierra para proyectos productivos. Un total de 499 de las hectáreas beneficiarán a 194 familias de firmantes.El mandatario comentó que se critica al Go​bierno porque busca mecanismos más expeditos para adquirir tierras."¿Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes, dos meses, comprada con el dinero público? ¿Les parece que eso se llama expropiación exprés? Pero no les parecía un problema el que las víctimas murieran antes de tener el título", preguntó. Denunció que las sentencias judiciales que ordenan la devolución de las tierras despojadas permanecían hasta 10 años "en las gavetas de los funcionarios públicos porque, simplemente, cómplices del desalojo violento, no querían la restitución de las víctimas". Petro se refirió a la masacre de El Salado, donde se hizo la entrega de títulos de propiedad a los firmantes de los Acuerdos de Paz, y señaló que la empresa Argos "se quedó con la tierra de los desplazados" por esa matanza y ahora, luego de 22 procesos judiciales, debe restituirla por decisión judicial."¿Por qué estos empresarios y grandes ejecutivos que andan en avión y en jet privado no fueron capaces de devolver la tierra? Era como si le quitaran tres pelos a un gato, como dicen ahora. La codicia lo impidió", dijo Petro.En los últimos días, legisladores de oposición han pedido que el presidente Petro se someta a un examen para verificar su estado de salud.

