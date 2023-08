https://sputniknews.lat/20230830/hay-un-interes-de-desestabilizar-al-gobierno-transportistas-protestan-en-colombia-1143159960.html

"Hay un interés de desestabilizar al Gobierno": transportistas protestan en Colombia

"Hay un interés de desestabilizar al Gobierno": transportistas protestan en Colombia

Transportistas comenzaron una ola de protestas en Colombia contra el alza del precio de los combustibles.

Las protestas se enmarcan en un aumento progresivo del precio del galón de gasolina dispuesto por el Gobierno de Gustavo Petro desde octubre de 2022. Por este motivo, los colombianos afrontan aumentos de hasta 600 pesos colombianos (1,5 dólares) por mes.Sin embargo, el experto indicó que "eso no quiere decir que no puedan llegar a destacarse, uno sabe cómo empiezan pero no siempre cómo terminan".Las manifestaciones y bloqueos que fueron organizadas por el sector de transportistas, con la intención de que continúen durante la semana, no solo buscan posicionarse contra el alza de la gasolina, sino evitar una suba del precio del diésel.El aumento de la gasolina responde al interés del Gobierno de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) heredado de la administración de Iván Duque (2018-2022). Petro considera que ese fondo, que opera como una herramienta para estabilizar el precio de los combustibles a través de subsidios, generó una deuda millonaria.El Gobierno ha retirado los subsidios para revertir esa situación. Desde la cartera de Hacienda han aclarado que "no se está endeudando al país", sino que se busca "cubrir la deuda que viene de años atrás".Giraldo remarcó que el sector de transportistas tiene un rol fundamental para el país, debido a que en Colombia "todo se comercializa por carga por carreteras".La protesta contó además con el apoyo de políticos. El senador de Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández y la congresista del partido Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza se unieron a las movilizaciones. Para Giraldo, desde la oposición "se aprovecha un ambiente para desgastar al Gobierno con la expectativa de desatar movilizaciones antigubernamentales en el país".Los altos precios de la gasolina no solo han generado ruido en las calles, sino también controversias en la esfera política. Días antes el senador del Centro Democrático Miguel Uribe acusó a congresistas del oficialismo de recibir beneficios adicionales para la compra de gasolina.De momento, el precio del diésel se mantiene congelado en el país sudamericano, por lo que Giraldo consideró que no habría ninguna razón para que se incremente el costo de los alimentos o de los insumos para su producción.Las manifestaciones de transportistas llegan en un momento en donde el Gobierno atraviesa diversos escándalos, uno de ellos vinculado a la detención del propio hijo del presidente, Nicolás Petro."Si las manifestaciones llegan a tomar una dimensión importante sería delicado para el Gobierno porque efectivamente está sometido a una pérdida de legitimidad, a un desgaste muy fuerte para su gobernabilidad", apuntó.Además agregó que "hay una pérdida de popularidad" de la administración Petro, por lo que "si esa manifestación llegase a repercutir en una protesta social sería muy grave".

